Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

24 Ore Nurburgring, sfuma la vittoria per Verstappen: trionfa la Mercedes di Engel

Motori

Nulla da fare per Max Verstappen, costretto a fermarsi per un problema tecnico con il suo team quando era in testa (a tre ore dal termine). Alla alla 24 Ore del Nurburgring vince l'altra Mercedes-AMG GT3 #80 di Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin

Sfuma la vittoria per Max Verstappen alla 24 Ore del Nurburgring. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 costretto ad abbandonare la corsa per un problema tacnico e deve arrendersi insieme ai compagni di team Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer: L'equipaggio della Mercedes-AMG GT3 #3, al comando fino a tre ore dalla fine, è stato costretto a una lunghissima sosta ai box che ne ha compromesso il finale. Il successo è andato alla vettura 'gemella', la Mercedes-AMG GT3 #80 affidata alla guida di Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin.

Classifica finale 24 Ore Nurburgring: la top 10

  1. Mercedes-AMG GT3 #80 – Mercedes-AMG Team RAVENOL – Engel / Stolz / Schiller / Martin
  2. Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #84 – Red Bull Team ABT – Englster / Bortolotti / Niederhauser
  3. Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #34 – natural elements by Walkenhorst Motorsport – Krognes / Drudi / Thiim / Fernandez Laser
  4. BMW M4 GT3 EVO #99 – ROWE RACING – Harper / Hesse / Van der Linde / Vanthoor
  5. BMW M3 Touring 24h #81 – BMW M Motorsport – Klingmann / de Wilde / de Philippi / Verhagen
  6. Porsche GT3 R (992) Evo26 #24 – Lionspeed GP – Heinrich / Vanthoor / Feller
  7. Ford Mustang GT3 EVO #67 – HRT Ford Racing – Olsen / Mies / Vervisch / Stippler
  8. Porsche GT3 R (992) Evo26 #54 – Dinamic GT – Buus / Christensen / Sturm / Hartog
  9. BMW M4 GT3 EVO #77 – Schubert Motorsport – Wittmann / Eng / Weerts / Frijns
  10. Porsche GT3 R (992) Evo26 #48 – 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Arrow / Assenheimer / Muller / Pereira

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

Sfuma la vittoria per Max, alla 24 Ore vince Engel

Motori

Nulla da fare per Max Verstappen, costretto a fermarsi per un problema tecnico con il suo team...

Gonzalez vince a Barcellona, 2° un super Vietti

MOTO2

Gonzalez vince a Barcellona la sua seconda gara stagionale, consolidandosi in testa al Mondiale....

Moto3 a Barcellona, 3^ vittoria di fila per Quiles

highlights

Partito settimo, il pilota Aspar rimonta e vince la terza gara consecutiva dopo un arrivo in...

Warm up, GP Barcellona: 1° Mir, 3° Bez, 12° Martin

GP CATALUNYA

Il pilota della Honda è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 sulla pista del Montmelò,...

Rossi: "Vorrei Ducati si impegnasse come Pecco"

a sky sport

Al termine del sabato di Barcellona, Valentino Rossi è stato ospite nello studio di Sky Sport....
Vai alla sezione