Nulla da fare per Max Verstappen, costretto a fermarsi per un problema tecnico con il suo team quando era in testa (a tre ore dal termine). Alla alla 24 Ore del Nurburgring vince l'altra Mercedes-AMG GT3 #80 di Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin
Sfuma la vittoria per Max Verstappen alla 24 Ore del Nurburgring. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 costretto ad abbandonare la corsa per un problema tacnico e deve arrendersi insieme ai compagni di team Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer: L'equipaggio della Mercedes-AMG GT3 #3, al comando fino a tre ore dalla fine, è stato costretto a una lunghissima sosta ai box che ne ha compromesso il finale. Il successo è andato alla vettura 'gemella', la Mercedes-AMG GT3 #80 affidata alla guida di Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin.
Classifica finale 24 Ore Nurburgring: la top 10
- Mercedes-AMG GT3 #80 – Mercedes-AMG Team RAVENOL – Engel / Stolz / Schiller / Martin
- Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #84 – Red Bull Team ABT – Englster / Bortolotti / Niederhauser
- Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #34 – natural elements by Walkenhorst Motorsport – Krognes / Drudi / Thiim / Fernandez Laser
- BMW M4 GT3 EVO #99 – ROWE RACING – Harper / Hesse / Van der Linde / Vanthoor
- BMW M3 Touring 24h #81 – BMW M Motorsport – Klingmann / de Wilde / de Philippi / Verhagen
- Porsche GT3 R (992) Evo26 #24 – Lionspeed GP – Heinrich / Vanthoor / Feller
- Ford Mustang GT3 EVO #67 – HRT Ford Racing – Olsen / Mies / Vervisch / Stippler
- Porsche GT3 R (992) Evo26 #54 – Dinamic GT – Buus / Christensen / Sturm / Hartog
- BMW M4 GT3 EVO #77 – Schubert Motorsport – Wittmann / Eng / Weerts / Frijns
- Porsche GT3 R (992) Evo26 #48 – 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon – Arrow / Assenheimer / Muller / Pereira