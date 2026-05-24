Indy500, la corsa più veloce al mondo è su Sky

Per 200 giri i 33 piloti della IndyCar sfrecceranno alla media di 360 km/h, sperando di tagliare per primi il traguardo, fare la doccia nel classico latte da loro scelto e vedere il proprio volto scolpito nel Borg-Warner Trophy. A partire dalla Pole Position sarà il quattro volte campione e vincitore dell’edizione 2025 Alex Palou, pronto a lottare al volante della Dallara-Honda #10 di Chip Ganassi Racing per concedersi il bis. Ma i protagonisti e papabili vincitori sono tanti, a partire da chi questa gara l’ha già portata a casa: parliamo di Hélio Castroneves, che condivide il record di quattro sigilli con A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, così come Takuma Sato e Josef Newgarden (costretto a rimontare dal 23° posto in griglia), forti di due trionfi ciascuno. Ma la griglia conta anche i successi di Scott Dixon (2008), Ryan Hunter-Reay (2014), Will Power (2018), Marcus Ericsson (2022) e soprattutto Alexander Rossi, protagonista nel bene e nel male nella settimana di avvicinamento alla grande corsa.

Il californiano di Ed Carpenter Racing, infatti, ha vinto da esordiente proprio dieci anni fa, quando correva con Andretti. Quel successo incredibile, arrivato grazie ad una gestione capolavoro del carburante, vuole essere raddoppiato, ma la sfida è durissima. Rossi, infatti, ha sbattuto nelle prove 8 del lunedì, poche ore dopo aver conquistato il secondo posto. Perdendo il controllo in curva due, il #20 è stato travolto dalla Arrow McLaren di O’Ward e l’impatto ha causato delle microfratture a mano e caviglia. Rossi si è sottoposto ad un’operazione e venerdì è incredibilmente tornato in macchina per il Carb Day (tradizionale ultima sessione di prove) supportato da un tutore, dimostrando di non soffrirerire particolarmente i postumi dell’intervento. Sia Rossi sia O’Ward sono in gara con i telai di riserva, preparati in tempo record dalle rispettive squadre dopo l’incidente. Anche Grosjean, 24° in griglia, è rimasto coinvolto, ma Dale Coyne ha salvato il telaio originale del francese. Peraltro, correndo con il #18 Grosjean ed il suo team hanno deciso di omaggiare Kyle Busch, utilizzando lo stesso font portato in gara nella NASCAR dal compianto due volte campione