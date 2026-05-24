Indy500, la corsa più veloce al mondo è su Sky

È il giorno della 500 Miglia di Indianapolis: diretta su Sky Sport MotoGPINDYCAR Foto da Penske Entertainment - Joe Skibinski
Il grande giorno è finalmente arrivato, oggi si corre la 110ima 500 Miglia di Indianapolis, leggendaria gara nata nel 1911 e ancora oggi riferimento per tradizione, fascino e velocità. Diretta della Indy500 su Sky Sport MotoGP dalle 18:15, in live streaming anche su NOW
Per 200 giri i 33 piloti della IndyCar sfrecceranno alla media di 360 km/h, sperando di tagliare per primi il traguardo, fare la doccia nel classico latte da loro scelto e vedere il proprio volto scolpito nel Borg-Warner Trophy. A partire dalla Pole Position sarà il quattro volte campione e vincitore dell’edizione 2025 Alex Palou, pronto a lottare al volante della Dallara-Honda #10 di Chip Ganassi Racing per concedersi il bis. Ma i protagonisti e papabili vincitori sono tanti, a partire da chi questa gara l’ha già portata a casa: parliamo di Hélio Castroneves, che condivide il record di quattro sigilli con A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, così come Takuma Sato e Josef Newgarden (costretto a rimontare dal 23° posto in griglia), forti di due trionfi ciascuno. Ma la griglia conta anche i successi di Scott Dixon (2008), Ryan Hunter-Reay (2014), Will Power (2018), Marcus Ericsson (2022) e soprattutto Alexander Rossi, protagonista nel bene e nel male nella settimana di avvicinamento alla grande corsa.
Il californiano di Ed Carpenter Racing, infatti, ha vinto da esordiente proprio dieci anni fa, quando correva con Andretti. Quel successo incredibile, arrivato grazie ad una gestione capolavoro del carburante, vuole essere raddoppiato, ma la sfida è durissima. Rossi, infatti, ha sbattuto nelle prove 8 del lunedì, poche ore dopo aver conquistato il secondo posto. Perdendo il controllo in curva due, il #20 è stato travolto dalla Arrow McLaren di O’Ward e l’impatto ha causato delle microfratture a mano e caviglia. Rossi si è sottoposto ad un’operazione e venerdì è incredibilmente tornato in macchina per il Carb Day (tradizionale ultima sessione di prove) supportato da un tutore, dimostrando di non soffrirerire particolarmente i postumi dell’intervento. Sia Rossi sia O’Ward sono in gara con i telai di riserva, preparati in tempo record dalle rispettive squadre dopo l’incidente. Anche Grosjean, 24° in griglia, è rimasto coinvolto, ma Dale Coyne ha salvato il telaio originale del francese. Peraltro, correndo con il #18 Grosjean ed il suo team hanno deciso di omaggiare Kyle Busch, utilizzando lo stesso font portato in gara nella NASCAR dal compianto due volte campione
Indy500, la pioggia rischia di scompaginare tutto
Ad incutere timore non sono solo le 2.5 miglia dell’Indianapolis Motor Speedway, ma anche e soprattutto la pioggia. La probabilità si attesta sul 30% e a Indy, così come in tutti gli ovali, la gara si ferma anche con poche gocce. Si sta valutando ogni piano di emergenza, compreso il posticipo della gara al lunedì nel caso in cui non ci siano le possibilità di superare i 100 giri per rendere ufficiale la corsa. Cruciale, quindi, presentarsi a metà gara davanti a tutti, specialmente nel caso in cui le condizioni diventassero davvero proibitive. La IndyCar e Indianapolis faranno comunque di tutto per far sì che, a prescindere dal giorno, la 110ima edizione si concluda al 200° ed ultimo giro. In cinque occasioni la Indy500 è stata spostata per pioggia, arrivando anche a corrersi una settimana dopo (1986).
Mick Schumacher e Katherine Legger pronti a correre su Sky e NOW
Ci sono altre due storie particolari: la prima è il debutto di Mick Schumacher nella Indy500, con il tedesco al via dal 27° posto nel teatro in cui papà Michael ha vinto cinque GP di Formula 1, tutti con Ferrari. La seconda, non meno importante, è la sfida colossale che attende Katherine Legge, unica donna in griglia. La pilota inglese ha in mente il Double Duty e, meteo permettendo, ha intenzione di correre prima la Indy500 e poi la Coca Cola 600 della NASCAR. Un’impresa da 1700 km nell’arco di poche ore, sempre che la pioggia non rovini i piani tanto a Indy quanto a Charlotte.
Appuntamento imperdibile alle ore 18:15 su Sky Sport MotoGP, in live streaming anche su NOW, per la 110ima 500 Miglia di IndianapolisGP