Prima pole in Moto2 per il colombiano che a Brno scatterà davanti al beniamino di casa Salac e Holgado. Quarta casella per Gonzalez, leader del Mondiale. Gli italiani: 8° Vietti, 17° Lunetta, 21° Arbolino. Baltus salterà la gara dopo la caduta di venerdì: il tedesco ha riportato la lussazione della spalla sinistra. Domenica il Gran Premio di Repubblica Ceca alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alonso, prima pole in carriera e gran ruzzolone . Il colombiano di Aspar parte carico, spinge forte fin dal primo giro, abbassa il record della pista e subito dopo va lungo, rotolando nella ghiaia. Ironia della sorte, nello stesso giro cade anche il suo compagno di squadra Holgado . Con gran calma al box sistemano entrambe le moto in meno di due minuti, quando ne mancano una manciata alla bandiera a scacchi. Alonso rientra con un vistoso cerotto di nastro adesivo sulla carenatura, ma il suo tempo resiste .

Nessun’altro è poi riuscito a battere Alonso. Nemmeno il leader del campionato, Manu Gonzalez , piuttosto attardato, che solo all’ultimo riesce a risalire fino alla seconda fila. In prima fila finiscono entrambe le Kalex del team spagnolo, con il pilota di casa, Filip Salac , in mezzo. A chiudere la seconda fila ci sono Senna Agius e Ivan Ortolà che dovrà però effettuare un long lap in gara.

Indietro gli italiani, out Baltus

Classifica insipida per gli italiani: Vietti, uscito con qualche minuto di ritardo, si è fermato in terzo fila con l’ottavo tempo, dietro a Guevara, Luca Lunetta, dopo aver superato la Q1, si è classificato diciassettesimo. Peggio ha fatto Arbolino, che scatterà dalla ventunesima casella. Dovrà invece saltare la gara Baltus, caduto venerdì: il tedesco ha riportato la lussazione della spalla sinistra con interessamento del tendine. Tornerà dopo Assen.