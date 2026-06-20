Moto2, qualifiche GP Brno (Repubblica Ceca): Alonso in pole, 8° Vietti. HIGHLIGHTSMOTO2
Prima pole in Moto2 per il colombiano che a Brno scatterà davanti al beniamino di casa Salac e Holgado. Quarta casella per Gonzalez, leader del Mondiale. Gli italiani: 8° Vietti, 17° Lunetta, 21° Arbolino. Baltus salterà la gara dopo la caduta di venerdì: il tedesco ha riportato la lussazione della spalla sinistra. Domenica il Gran Premio di Repubblica Ceca alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Alonso, prima pole in carriera e gran ruzzolone. Il colombiano di Aspar parte carico, spinge forte fin dal primo giro, abbassa il record della pista e subito dopo va lungo, rotolando nella ghiaia. Ironia della sorte, nello stesso giro cade anche il suo compagno di squadra Holgado. Con gran calma al box sistemano entrambe le moto in meno di due minuti, quando ne mancano una manciata alla bandiera a scacchi. Alonso rientra con un vistoso cerotto di nastro adesivo sulla carenatura, ma il suo tempo resiste.
Anche Salac in prima fila, 4° Gonzalez
Nessun’altro è poi riuscito a battere Alonso. Nemmeno il leader del campionato, Manu Gonzalez, piuttosto attardato, che solo all’ultimo riesce a risalire fino alla seconda fila. In prima fila finiscono entrambe le Kalex del team spagnolo, con il pilota di casa, Filip Salac, in mezzo. A chiudere la seconda fila ci sono Senna Agius e Ivan Ortolà che dovrà però effettuare un long lap in gara.
Indietro gli italiani, out Baltus
Classifica insipida per gli italiani: Vietti, uscito con qualche minuto di ritardo, si è fermato in terzo fila con l’ottavo tempo, dietro a Guevara, Luca Lunetta, dopo aver superato la Q1, si è classificato diciassettesimo. Peggio ha fatto Arbolino, che scatterà dalla ventunesima casella. Dovrà invece saltare la gara Baltus, caduto venerdì: il tedesco ha riportato la lussazione della spalla sinistra con interessamento del tendine. Tornerà dopo Assen.