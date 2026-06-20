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Bezzecchi dopo la caduta: "Dispiaciuto, ho sofferto per tutta la Sprint"

aprilia

Con una caduta a due giri dal termine Bezzecchi è stato costretto a inccassare il quarto 'zero' stagionale nelle Sprint del sabato: "Sono dispiaciuto. Ho sofferto un po' tutta la Sprint, non sono mai stato super veloce - ha detto il leader del Mondiale a Sky Sport -. Ho messo la media e sapevo che all'inizio avrei sofferto. Non sono riuscito a essere veloce come Ogura. Ho cercato di tener botta, ma sono andato in difficoltà con la gomma davanti e l'ho persa in curva 3. Ora bisogna rifarsi domenica"

LA CADUTA DI BEZ

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