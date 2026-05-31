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WRC Rally Giappone, i risultati della domenica: Evans vince ancora

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Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Toyota domina anche il Rally del Giappone con Elfyn Evans che conquista la vittoria e rafforza la propria leadership nel Mondiale WRC. Adesso i punti di vantaggio su Takamoto Katsuta sono 20. Hyundai continua a faticare sull’asfalto, mentre nel WRC2 brilla Nikolay Gryazin, vincitore al debutto in Giappone con la Lancia Ypsilon

Poker Toyota anche in Giappone, dove il pokerissimo salta per l'errore al sabato di Oliver Solberg. Ma la forza della squadra nipponica è straripante dinanzi a una Hyundai che fatica e non poco, sull'asfalto, a trovare una dimensione convincente e quella concretezza che servirebbe ai coreani anche per restare in corsa nel campionato costruttori, che così come oggi stanno le cose si annuncia già pressoché ipotecato dalla scuderia del Sol Levante. A spuntarla sui compagni di squadra è stato Elfyn Evans dopo un week end iniziato con la pioggia e terminato al caldo, durante il quale il pilota gallese non ha accusato cedimenti e ha -al contrario- messo fieno in cascina per affrontare con maggiore vantaggio quella fase intermedia del campionato oramai alle porte nella quale è solito accusare dei cali di rendimento e di concentrazione. Ha retto poco l'urto il pilota di casa Katsuta, evidentemente sotto pressione, mentre Ogier ha cercato di limitare i danni in attesa di decidere che cosa fare di qui in avanti, ovvero se confermare la sua scelta dell'annata part time o se insistere nella ricerca di un eventuale inseguimento al decimo titolo iridato. Benino ma non benissimo quanto avrebbe desiderato Pajari. Come spesso accaduto, con eccezione del Portogallo, Fourmaux si è confermato l'elemento di spicco della squadra coreana, alla quale gli sterrati potrebbero riaprire qualche orizzonte di gloria. Neuville mai in partita e sempre afflitto da scarso feeling con la sua I20. Non pervenuti, come sempre, i due irlandesi del team M-Sport Ford, decisamente lontani dalle prestazioni degli avversari e mai in condizione di dire la loro. Eccellente la prestazione nel WRC2 di Nikolay Gryazin che, al volante della Lancia Ypsilon al debutto assoluto in Giappone, ha vinto la categoria dopo un testa a testa di tre giorni con il pilota Toyota spagnolo Cachòn, conquistando punti preziosi per la sua stagione. Prossimo appuntamento in Grecia, nel Rally dell'Acropoli che a fine giugno aprirà la seconda parte della stagione per un gran finale tutto sullo sterrato con Evans sempre più leader del campionato WRC con 20 punti di vantaggio su Katsuta.

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