Primo trionfo storico di Mazzola in una gara folle. Amaro ritiro per Valentino Rossi. Patrese vince la Bronze: tutti i risultati del GT World Challenge Europe a Monza

Monza regala una delle gare più caotiche e imprevedibili degli ultimi anni nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. La 3 Ore brianzola, terzo round stagionale e secondo appuntamento Endurance del 2026, è stata caratterizzata da una lunghissima serie di incidenti, neutralizzazioni e colpi di scena che hanno completamente riscritto la classifica nel corso delle tre ore di gara.

Al via il momento chiave Il momento chiave è arrivato già al via, quando un violento incidente alla Prima Variante, innescato dalla Mercedes-AMG GetSpeed di Maxime Martin, ha coinvolto numerose vetture di vertice. A farne le spese sono stati tra gli altri Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Sørensen sulla Aston Martin #7, Alessio Rovera e Tommaso Mosca con la Ferrari AF Corse #51, Riccardo Feller sulla Porsche Lionspeed #80 e Marvin Kirchhöfer sulla McLaren Garage 59 #59. Un episodio spettacolare ma impressionante, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i piloti coinvolti.

Cinque Safety Car e quattro Full Course Yellow La gara è proseguita su ritmi frammentati da ben cinque Safety Car e quattro Full Course Yellow, conseguenza di una quantità insolitamente elevata di incidenti, molti dei quali concentrati proprio alla Prima Variante. Una corsa che ha premiato soprattutto la capacità di leggere le neutralizzazioni e costruire una strategia perfetta. A raccogliere il massimo bottino è stato il trio della Audi R8 LMS GT3 EVO II #66 di Tresor Attempto Racing composto da Rocco Mazzola, Simon Øgaard e Alex Levi. Per il giovane pilota di Potenza, classe 2005, si tratta della prima vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe. Un successo storico conquistato al termine di una prestazione impeccabile e difeso con sangue freddo nelle fasi finali di una gara rimasta apertissima fino agli ultimi minuti.

Grande amarezza invece per Valentino Rossi Mazzola ha resistito prima alla pressione della Mercedes-AMG #87 di Marvin Dienst, poi coinvolta nell’ultimo incidente che ha portato la corsa a concludersi dietro Safety Car, e della Mercedes-AMG MANN-FILTER #48 di Lucas Auer, Maro Engel e Luca Stolz, seconda al traguardo. A completare il podio assoluto è stata la McLaren 720S GT3 EVO #555 di CSA Racing con Moulin, Andriolo e Lecertua. Grande amarezza invece per Valentino Rossi. Il nove volte Campione del Mondo bravo e fortunato a evitare il maxi incidente della partenza e, insieme ai compagni di squadra Dan Harper e Max Hesse sulla BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT, sembrava poter costruire una gara da protagonista essendo sfilato in quarta posizione alla fine del primo passaggio. La chiamata al strategica al pit però è stata l’ultima azione in pista del 46 a causa di una problema alla frizione che ha costretto l’equipaggio al ritiro anticipato, spegnendo il sogno di conquistare finalmente un grande risultato nella gara di casa davanti al pubblico italiano. Se la vittoria assoluta e di Silver Class hanno premiato Mazzola, il pubblico italiano può sorridere anche grazie a Lorenzo Patrese. Il pilota Padovano, in equipaggio con Dennis Marschall e Dustin Blattner sulla Ferrari 296 GT3 EVO #74 di Kessel Racing, ha conquistato il successo nella Bronze Cup chiudendo addirittura ottavo assoluto. Un risultato straordinario che vale la vittoria di classe e la leadership del campionato. Lo stesso equipaggio ha inoltre firmato il giro più veloce della gara grazie al crono di 1:46.396 realizzato proprio da Marschall.