Valentino Rossi torna al Goodwood, il Festival of Speed in programma dal 9 al 12 luglio: per l'occasione il 'Dottore' sarà al volante di una sport-prototipo che ha fatto la storia di Bmw: la V12 Lmr che ha trionfato alla 24 ore di Le Mans del 1999. Una vettura speciale con livrea nera e il 46 sulla fiancata. Il 9 volte campione del mondo MotoGP, oggi pilota GT World Challenge con la casa tedesca, torna al Goodwood a distanza di 11 anni dal 2015, quando esaltò il pubblico con la Yamaha Yzr-M1 in livrea speciale