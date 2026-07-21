Alex Palou porta a casa la 24esima vittoria della carriera, eguagliando le leggende Bobby Rahal e Ted Horn nel Music City GP di Nashville. Lo spagnolo ha trionfato nella corsa da 225 giri svolta il lunedì dopo il posticipo per pioggia, allungando in campionato proprio nel momento in cui la classifica sembrava compattarsi

Il trionfo Alex Palou, quinto stagionale, è stato raggiunto indovinando alla perfezione le chiamate ai box, la prima effettuata con giusto qualche secondo di anticipo sulla caution necessaria per rimuovere la A. J. Foyt Racing #4 di Caio Collet (a muro in curva quattro) e la seconda proprio nel momento in cui Dennis Hauger ha sbattuto in curva due al giro 180. Potendosi fermare durante la neutralizzazione, lo spagnolo ha tenuto la testa, mentre Kyle Kirkwood, Scott McLaughlin, Rinus VeeKay e Santino Ferrucci sono stati beffati avendo smarcato l’ultima sosta in bandiera verde. Nello sprint finale da 32 giri Palou, unico con le gomme dure in cima alla classifica, è stato poi perfetto, difendendosi senza cedere alla pressione di Josef Newgarden, secondo, e David Malukas, venerdì in ospedale per l’incidente delle prove e il lunedì sul podio. Appena dietro McLaughlin, bravo a risalire la classifica dopo esser uscito dalla Top10 in occasione dell’ultimo giro di soste.

Prima volta in top10 per Mick Schumacher La coppia svedese composta da Felix Rosenqvist e Marcus Ericsson ha occupato il quinto e sesto posto sotto la bandiera a scacchi, precedendo Pato O’Ward - autore di un fine settimana incolore – e soprattutto Mick Schumacher, capace di agguantare la prima Top10 in IndyCar grazie ad una solidissima prova, nella quale ha confermato di trovarsi meglio negli ovali rispetto a permanenti e cittadini, piste sulla carta più adatte alla sua esperienza. Nel finale, il tedesco ha battuto Kyffin Simpson ed un amareggiato Kyle Kirkwood, come detto penalizzato dal tempismo della caution provocata da Hauger. Fino a quel momento, il pilota Andretti era in lotta per la vittoria, ma il pit stop svolto in bandiera verde lo ha portato all’11° posto. Se McLaughlin è riuscito a rimontare agilmente, Kirkwood è rimasto bloccato nel traffico e la Pole del sabato non è stata convertita nemmeno con una Top5.

Weekend no per Lundgaard Fine settimana da dimenticare per Christian Lundgaard, solo 16°, il cui ruolino negli ovali continua ad essere poco produttivo, lo stesso che ha convinto Arrow McLaren a sostituirlo con Scott Dixon. A tal proposito, proprio Dixon è stato coinvolto in un episodio al limite, travolgendo Alexander Rossi al giro 122. Prima della terza curva, Rossi ha rallentato all’improvviso, spostandosi sulla sinistra di colpo per rientrare ai box e sorprendendo un Dixon che non ha avuto modo di rallentare. I due piloti non hanno comunque riportato infortuni. Da segnalare anche i ritiri di Christian Rasmussen, a muro in curva due e Marcus Armstrong (problema tecnico), mentre Will Power ha chiuso 20° posto con 14 giri di ritardo avendo perso tanto tempo per i danni alla ruota posteriore destra in un contatto con le barriere di curva due.