Il WEC ha deciso: il conflitto in Medio Oriente non permette lo svolgimento della 1812 km del Qatar e della 8 Ore del Bahrain. Pertanto, il Mondiale Endurance sostituisce le tappe di Lusail e Sakhir con Barcellona (al debutto) e soprattutto Monza, che torna come finale di stagione. Tappa catalana nel weekend del 16-18 ottobre, mentre la 6 Ore di Monza è in programma il 6-8 novembre. La stagione è su Sky e NOW

Dopo il rinvio della Qatar 1812 km, che avrebbe dovuto aprire la stagione del WEC, il protrarsi del conflitto in Medio Oriente ha comportato l’annullamento degli appuntamenti conclusivi dell'anno tra Lusail e Sakhir. Le Mans Endurance Management ha così spostato il finale in Europa, con Barcellona e Monza a chiudere la stagione 2026 correndo le 6 ore in programma a Barcellona il 16-18 ottobre e a Monza il 6-8 novembre. Il piano è stato illustrato alle squadre durante il fine settimana di gara a Interlagos e la sua adozione è arrivata nelle settimane successive, con la conferma arrivata proprio oggi. Prima di questa soluzione, gli organizzatori avevano vagliato anche altre piste, come Portimão e Paul Ricard, poi scartate per sovrapposizioni con altri eventi motoristici già calendarizzati su quei circuiti.

Monza, un ritorno atteso in occasione del finale di stagione Se per il Circuit de Barcelona-Catalunya si tratta di un debutto assoluto nel WEC, ben diverso è il discorso per l'Autodromo Nazionale di Monza. Il tracciato brianzolo, uscito dal calendario dopo l'edizione 2023 per fare spazio a Imola come sede italiana del Mondiale, torna protagonista nel ruolo più prestigioso: quello di gara che chiude la stagione. Occasione imperdibile per gli appassionati italiani di vedere Hypercar e LMGT3 in azione nel Tempio della Velocità dopo la 6 ore svolta in aprile nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il legame tra Monza e l'endurance affonda le radici negli anni '40 e '50, quando il circuito ospitava gare da 200 e 300 km, fino alla prima 1000 km del 1954, vinta da Mike Hawthorn e Umberto Maggioli su Ferrari 735 S, all'epoca un evento ancora estraneo a un campionato mondiale strutturato come quello attuale. Nell'era del WEC moderno, il tempio della velocità ha, invece, ospitato le due edizioni della 6 Ore disputate nel 2022 (vittoria di Alpine) e nel 2023 (successo Toyota), oltre al Prologo del 2017.

Barcellona, terreno familiare per ACO, attenzione alla concomitanza con il GT World Challenge Meno carica di storia nell'endurance mondiale ma non meno strategica, Barcellona porta con sé il vantaggio di essere un circuito già ben conosciuto dall'ACO grazie alle gare della European Le Mans Series e della Le Mans Cup ospitate al Montmeló.