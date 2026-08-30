Un digiuno lungo 34 anni spazzato via sull'asfalto di Zagabria. Il Rally di Croazia entra di diritto nella storia contemporanea del motorsport per il trionfo firmato da Lancia Corse HF, capace di ritrovare la vittoria in un evento del WRC per la prima volta dall'era d'oro del 1992. A concretizzare il ritorno sul gradino più alto del podio è stato l'equipaggio composto da Yohan Rossel e Arnaud Dunand. Alla guida della nuova Lancia Ypsilon HF Rally2, la coppia transalpina ha imposto un ritmo indiavolato fin dalle prime battute di gara, conquistando 6 prove speciali e gestendo con maturità i tratti più insidiosi e scivolosi del tracciato balcanico.