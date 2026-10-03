Gara 1 spettacolare e ricca di colpi di scena sul bagnato di Barcellona: Pereira e Aka portano l’Audi #99 di Tresor Attempto Racing alla vittoria assoluta. Alle loro spalle la Porsche #80 di Buus e Feller, ai quali il secondo posto basta per conquistare il titolo Sprint. Sul podio anche la Lamborghini #96 di Niederhauser ed Engstler. Grande rimonta per Valentino Rossi e Max Hesse, 16th con la BMW #46

Barcellona regala una delle gare più spettacolari della stagione del GT World Challenge Europe. Pioggia, pochissimo grip e una pista che ha messo in difficoltà anche gli equipaggi Pro hanno trasformato Gara 1 dell’ultimo appuntamento della Sprint Cup in una successione continua di sorpassi, errori e duelli al limite.

A emergere dal caos è stata l’Audi R8 LMS GT3 EVO II #99 di Tresor Attempto Racing, portata al successo da Dylan Pereira e Alex Aka, dopo la penalità inflitta alla Porsche #2 del Boutsen a causa di un unsafe release. Una vittoria dal peso doppio: la coppia ha infatti conquistato sia il successo assoluto sia quello nella Gold Cup, precedendo sotto la bandiera a scacchi la Porsche #80 per appena 789 millesimi.

Se la gloria di giornata appartiene alla #99, il risultato più importante è però quello della Porsche 911 GT3 R #80 di Lionspeed GP, 2nd con Bastian Buus e Ricardo Feller. Un piazzamento che consegna alla coppia il titolo della Sprint Cup 2026, al termine di una gara nella quale limitare gli errori è stato importante quasi quanto essere veloci. Campionato meritato in maniera assoluta, da un equipaggio che aveva stupito dopo una storica vittoria alla 24h di Spa, partendo ultima. Secondo titolo sprint in carriera per Riccardo Feller, dopo quello conquistato nel 2023 in coppia con Mattia Drudi. Sul terzo gradino del podio assoluto è salita la Lamborghini Temerario GT3 #96 di Rutronik Racing, con Patric Niederhauser e Luca Engstler, arrivata a 4"309 dai vincitori. Quarta la McLaren #59 di Garage 59, mentre la prima vettura Bronze è addirittura quinta assoluta: la Porsche #93 di Ziggo Sport Tempesta Racing.

La #74 incanta sul bagnato

Tra le immagini più belle della gara rimane però la prestazione della Ferrari 296 GT3 EVO #74 di Kessel Racing, nona assoluta e seconda nella Bronze Cup con Dennis Marschall e Conrad Dressler. Prima Marschall in fuga e successivamente Dressler in difesa hanno saputo tenere testa anche agli equipaggi delle categorie superiori, mostrando una precisione impressionante nelle traiettorie e soprattutto una capacità di difesa straordinaria considerate le condizioni. Sul bagnato di Barcellona, dove anche alcuni dei migliori professionisti del campionato hanno faticato semplicemente a mantenere la vettura entro i limiti della pista, la Ferrari #74 ha combattuto senza timori contro tutti.

Il risultato finale racconta solo in parte la qualità della loro prova: nono posto assoluto e secondo nella Bronze Cup, a poco più di 22 secondi dalla vetta.

È stata, più in generale, una corsa nella quale il livello mostrato dai piloti delle classi Gold, Silver e Bronze ha impressionato. In condizioni nelle quali ogni frenata poteva trasformarsi in un errore e ogni traiettoria doveva essere continuamente adattata all’acqua presente sull’asfalto, i distacchi tra categorie si sono spesso annullati, regalando battaglie spettacolari curva dopo curva.

Rossi e Hesse risalgono fino alla 16ª posizione

Gara di rimonta anche per Valentino Rossi e Max Hesse sulla BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT. Dopo uno start difficile, i due hanno recuperato terreno in una corsa estremamente complicata fino a raggiungere la 16ª posizione assoluta.

Davanti a Rossi e Hesse hanno concluso anche l’Audi #84 di Eastalent Racing e la Lamborghini #163 di VSR, mentre alle loro spalle si è classificata la Mercedes #87 di Winward Racing, terza della Bronze Cup. La corsa ha visto 44 vetture al via, 40 classificate e quattro ritiri, con due fasi di Safety Car e una Full Course Yellow. Il giro più veloce è stato firmato da Dorian Boccolacci sulla Porsche #2 di Boutsen VDS in 1'56"990.

I podi di tutte le categorie

Overall

#99 Pereira/Aka – Audi R8 LMS GT3 EVO II, Tresor Attempto Racing #80 Buus/Feller – Porsche 911 GT3 R, Lionspeed GP #96 Niederhauser/Engstler – Lamborghini Temerario GT3, Rutronik Racing

Pro Cup

#80 Buus/Feller – Lionspeed GP #96 Niederhauser/Engstler – Rutronik Racing #59 Loake/Macdonald – Garage 59



Gold Cup

#99 Pereira/Aka – Tresor Attempto Racing #77 Rappange/Pittard – KPX Motorsport #555 Gachet/Andriolo – CSA Racing GTWCEU_GT3 Sprint Barcelona_R1_… GTWCEU_GT3 Sprint

Silver Cup

#5 Porter/Oliveira – Optimum Motorsport #52 Machiels/Stadsbader – AF Corse #89 Baert/Bergström – Lionspeed GP

Bronze Cup