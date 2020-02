Ford Approved, qualità e risparmio per l'usato

L'acquisto di un'auto nuova è una soluzione che porta con sé non pochi ragionamenti. Me la potrò permettere? Quanto durerà il finanziamento? Quanto in fretta la mia nuova auto perderà valore?



Interrogativi che si insidiano a ragione tra i pensieri dell'automobilista. Non sono pochi infatti, i dubbi che ai nostri giorni condizionano l'acquisto del nuovo.

L'acquirente assennato tiene in considerazione la rapida evoluzione delle tecnologie sul mercato, la propria disponibilità economica, la tenuta del valore nel tempo e non ultimo le sempre più stringenti norme anti inquinamento, con relativi blocchi alla circolazione. Che riguardano a volte, in maniera bizzarra, anche vetture di ultima generazione.

Ecco quindi che si fa strada l'idea di rivolgersi al mercato dell'usato. Acquistare un'auto usata però può essere difficoltoso. Trovare il veicolo che soddisfi le proprie esigenze e al giusto prezzo richiede tempo, è quindi necessario avere molta pazienza ed essere pronti ad acquistare solo al momento giusto.

Scelta dell'auto usata: da privato o in concessionaria?

Una volta iniziata la ricerca, si presenta il primo importante bivio: acquistare l'auto usata da un privato o da un concessionario? Basta una veloce ricerca sui portali di settore per vedere spuntare decine di offerte da non lasciarsi scappare assolutamente. O meglio: apparentemente.

Già, perché l'esperienza di chiunque si sia imbattuto in una compravendita di auto usate tra privati insegna molto. Dietro a un prezzo d'affare si può nascondere con ogni probabilità qualche sorpresa. Alzi la mano chi, rispondendo a un annuncio on line di veicolo descritto come in perfette condizioni, non sia andato poi a vedere la macchina per constatare particolari come:

dischi freno che tradiscono il chilometraggio dichiarato e le reali condizioni di usura del veicolo

tagliandi e interventi non certificati da fatture

manutenzione del mezzo approssimativa

gomme di dubbia provenienza e/o in pessimo stato

ritocchi di vernice fai da te, o altre fantasiose soluzioni che fanno desistere dall'acquisto.

Per fortuna, non tutti i privati sono soliti riservare spiacevoli sorprese all'acquirente, ma è sempre buona prassi eseguire una serie di controlli sull'auto in vendita. Se si ha un minimo di esperienza, è possibile controllare in autonomia alcuni particolari che raccontano molto dell'auto e di come è stata trattata dal precedente proprietario.

Acquistare un'auto usata: i controlli

Il primo controllo riguarda i documenti: carta di circolazione, certificato di proprietà ed eventuale diario di manutenzione devono parlare chiaro. Tutto deve essere in regola e non lasciare spazio a dubbi. È consigliabile inoltre eseguire una visura al PRA per essere certi che il veicolo non sia sottoposto a ipoteca o fermo amministrativo.

Il prossimo passo sarà quello di controllare gli esterni dell'auto. Paraurti e lamiere devono essere in ordine, senza ammaccature o ruggine, e ben allineati. Un passaruota che non collima perfettamente col resto della carrozzeria ad esempio può essere indice di una riparazione non perfetta a seguito di un incidente.

Gli interni inoltre ci dicono molto sullo stato di salute del veicolo. Il più classico dei controlli riguarda l'usura di volante, pedaliera e pomello del cambio. Piena funzionalità di pulsanti, comandi e spie, solidità di pannelli portiera e cielo interno, assenza di rumori sospetti da plastiche e sedili sono altri importanti elementi da valutare. Da verificare anche la piena efficienza di condizionatore e filtro abitacolo.

La meccanica inoltre dev'essere in ordine. È importante poter provare l'automobile su strada, per saggiare l'efficienza di motore, frizione, freni e sospensioni. Nel vano motore bisognerà controllare che il liquido refrigerante abbia un aspetto cristallino e non presenti tracce di olio. Il liquido dei freni non dovrà risultare particolarmente scuro. L'olio motore non dovrà essere schiumoso o lattiginoso.

Se non si ha molta dimestichezza, è bene farsi accompagnare dal proprio meccanico di fiducia, che provvederà a eseguire questi controlli, mentre altri dovranno per forza di cose essere svolti in officina, come il controllo dell'olio trasmissione. A patto che il proprietario acconsenta.

Molti acquirenti, di fronte a tali dinamiche, iniziano a valutare l'acquisto dell'auto usata in concessionaria, che sulla carta dovrebbe garantire un veicolo in migliori condizioni e che garantisca maggior affidabilità.

Tuttavia non è detto che queste condizioni si verifichino nel 100% dei casi, soprattutto con le auto in permuta. Non sempre infatti questi veicoli subiscono controlli scrupolosi e approfonditi, perché devono essere venduti in fretta e con margini di ricavo per il venditore spesso risicati. Non ultimo, c'è da fidarsi sul kilometraggio effettivo dell'auto.

Come fare quindi, per portarsi in garage un'auto usata che non riservi sorprese, affidabile e a un prezzo davvero vantaggioso?

Ford Approved. L'usato, che sembra uscito dalla fabbrica

Per chi cerca il risparmio, ma senza rinunciare alla qualità, la soluzione si chiama Ford Approved: una selezione accurata del miglior usato Ford nelle concessionarie di tutto il Paese. Su Ford.it sono presenti più di 2.500 vetture certificate Ford. Tutte le vetture hanno meno di 5 anni di vita, i veicoli aziendali meno di sei mesi, ed ogni auto è sottoposta a diagnostica ufficiale Ford. In questo modo, oltre ad avere il software aggiornato all'ultima versione, sei certo della storia dell'auto e dei suoi dati originari.

Tutti i veicoli godono di garanzia legale di 12 mesi, con chilometraggio illimitato. Per alcuni veicoli selezionati, è possibile estendere la garanzia fino a 5 anni.

E per garantirti la massima tranquillità alla guida, le vetture sono coperte da assistenza stradale h24 su tutto il territorio europeo, vettura di cortesia inclusa.

Per entrare nel parco usato Ford Approved, le vetture devono oltrepassare rigorosi controlli che riguardano 75 aree di intervento. Controlli e selezione vengono operati dai tecnici Master Ford, una elite di meccatronici formata e specializzata dalla Casa madre per garantire il miglior usato Ford in circolazione.

Con la soluzione Idea Ford inoltre sei libero di tenere, cambiare o restituire la tua auto Ford Approved al termine del finanziamento.