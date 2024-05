WRC, il duello tra Neuville ed Evans riparte dal Rally del Portogallo

Si entra nella fase sterrata del campionato con il quinto round stagionale. Continua il testa a testa per il primato tra Thierry Neuville e Elfyn Evans. Toyota calerà il poker, schierando quattro vetture. In WRC-2 atteso scontro diretto tra Solberg e Rossel, al momento appaiati in classifica. Gli appuntamenti live su Sky e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

La stagione 2024 del Mondiale rally prosegue con l’appuntamento del Portogallo per entrare nella fase sterrata del campionato. Siamo al quinto round stagionale, con un’entry list all star che propone al via fra gli iscritti di questa vera e propria classica ben cinque ex vincitori, tra i quali il campione iridato in carica Kalle Rovanpera, Sébastien Ogier – fresco vincitore in Croazia- e Ott Tanak. Nella corsa a titolo la lotta è sempre molto serrata fra Thierry Neuville e Elfyn Evans, ma non sarà facile affrontare i 337 km cronometrati di ghiaia e rocce che da Figueira da Foz porteranno fino al celeberrimo salto di Fafe nei tre giorni di corsa tra i più leggendari di sempre. Con il nuovo sistema di punteggio, più premiante al sabato e alla domenica, che rende tutto più incerto e l’inizio della fase più calda del campionato, che nella sua parte centrale poi porterà subito dopo in Sardegna per un altro appuntamento difficile e attesissimo, il mondiale è decisamente incerto e apertissimo.

Tänak, 33 punti dal leader, ma ora iniziano i suoi tracciati 22 prove speciali dunque, nelle quali la Toyota calerà il poker, schierando ben quattro vetture. I due pluricampioni al venerdì partiranno da una posizione molto favorevole, rispettivamente la sesta e la settima. Takamoto Katsuta, sulla quarta Yaris, non concorrerà per i punti costruttori. Ott Tänak è il pilota uscito con più punti dalla Croazia tra quelli full-time ma le sue performance sono state tutt’altro che soddisfacenti, gli manca ancora il vero lampo da campione ma adesso cominciano i suoi tracciati. E deve recuperare 33 punti dalla leadership, detenuta peraltro da un compagno di squadra. Ad oggi il campione 2019 risulta il pilota maggiormente avvantaggiato dal nuovo sistema di punteggio, Evans non è lontanissimo. Hyundai porterà per la prima volta in gara in questo 2024 Daniel Sordo, in Portogallo sempre sul podio negli ultimi tre anni. Dopo il successo di Esapekka Lappi in Svezia e qualche delusione da un non stradista come Andreas Mikkelsen, toccherà allo spagnolo portare punti per il mondiale costruttori e fare da gregario nella lotta per il titolo piloti. Veloce ma sfortunato in Croazia dopo due podi consecutivi, Adrien Fourmaux cercherà di riscattarsi sullo sterrato. In Portogallo già fece bene tre anni fa. Grégoire Munster è invece riuscito a portare a termine un fine settimana dignitoso in Croazia e punterà a ripetersi anche in questo round e salvare il bilancio M-Sport.

WRC-2, scontro diretto tra Solberg e Rossel Per la prima volta in questa stagione, Oliver Solberg e Yohan Rossel andranno allo scontro diretto nella categoria WRC-2. I due sono appaiati in classifica generale ed entrambi disputeranno il loro terzo rally per il punteggio cadetto, offrendo un testa a testa molto atteso per come si sono sviluppate le prime quattro gare. Il percorso del Rally del Portogallo 2024 presenta poche variazioni rispetto alla passata edizione. La superspeciale di apertura è stata appena appena riprofilata, la prova speciale di Góis accorciata e quella di Paredes in programma sabato allungata e resa più guidata e tortuosa. Tornerà la prova di Montim, al posto di Vieira do Minho, con lo stesso identico layout dell’ultimo passaggio del 2022. Diversa sarà la conformazione di Cabeceiras de Basto, domenica: invertita nel senso di marcia, leggermente accorciata ma soprattutto spostata per buona parte del percorso, riprendendo strade utilizzate per l’ultima volta oltre 20 anni fa.