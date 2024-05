Indy GP, in marcia verso la 500 Miglia

La IndyCar entra finalmente nel mese più importante dell'anno. Maggio, infatti, significa Indianapolis, ma prima di correre la mitica 500 miglia la categoria a stelle e strisce si prepara a offrire spettacolo nel Sonsio Indy Grand Prix , ormai classico appuntamento nel tracciato permanente dell'Indiana. Colton Herta, vincitore nella bagnatissima edizione 2022, approccia il quarto round vantando la vetta della classifica con solamente 1 punto di vantaggio su Will Power . A 4 punti segue Alex Palou, che un anno fa, proprio a Indianapolis, iniziava la cavalcata verso il secondo titolo della carriera. Al 4° e 5° posto della classifica troviamo Scott Dixon e Felix Rosenqvist, rispettivamente staccati di 7 e 14 punti, mentre Scott McLaughlin, vincitore del GP dell’Alabama corso due settimane fa, riparte dal 9° posto con 42 lunghezze di svantaggio. Un Indy GP quanto mai cruciale per Josef Newgarden, deluso dall'amaro risultato di Barber, a cui si aggiunge la frustrazione per la squalifica di St. Petersburg.

A tal proposito, nei giorni scorsi Roger Penske ha fatto partire un'indagine interna per capire come mai il proprio team non abbia rispettato le regole del Push-to-Pass a St. Petersburg, concludendo l'analisi con seri provvedimenti: sospesi per due gare (Indy500 inclusa), Tim Cindric (Presidente del team e stratega di Newgarden), Ron Ruzeswki (Managing Director e stratega di Will Power), Luke Mason (ingegnere di pista di Newgarden) e Robbie Atkinson (Senior Data Engineer). Quattro volti fondamentali nella gestione Penske che torneranno attivi solamente a Detroit. Ritornando alla pista, ricordiamo che Luca Ghiotto sarà di nuovo in gara correndo con la Dallara-Honda di Dale Coyne-Rick Ware Racing numero 51. Per il 29enne vicentino si tratterà della seconda gara in IndyCar, categoria in cui Ghiotto si è ambientato davvero bene nonostante la totale assenza di test.