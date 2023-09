Tra le opzioni di Marc Marquez per il 2024 c'è anche la possibilità di passare nel team Ducati Gresini, dove ritroverebbe il fratello Alex: i due sono già stati compagni di squadra nella Honda ufficiale nel 2020. Non è l'unico caso di familiari protagonisti nella stessa disciplina. Dalla MotoGP alla Formula 1, passando per il calcio e il basket: ecco tutti i fratelli e le sorelle che hanno scritto pagine importanti nello stesso sport. Qualcuno di loro ha anche fatto parte della stessa squadra