USA, ok al test Covid di Yale voluto da NBA-NBPA

Si chiama SalivaDirect ed è stato approvato anche dalle autorità statunitensi: è un test rapido ed economico della saliva che permette di individuare la positività al Covid utilizzando reagenti diffusi e poco costosi. Un progetto finanziato e portato avanti grazie alla partnership e al contributo economico di NBA e NBPA

La bolla di Disney World è stata definita nelle ultime settimane un spazio ideale per la sperimentazione scientifica da parte di chi lavora per comprendere le dinamiche con cui si diffonde il Covid-19. Gli ultimi giri di tamponi hanno confermato la bontà del lavoro fatto nell’isolare gli atleti e nel tenerli lontani da ogni potenziale fonte di contagio, in una nazione dove l’espansione dell’epidemia è tutt’altro che sotto controllo. Mentre in Florida la pandemia non accenna a fermarsi, la NBA è riuscita a creare una zona franca all’interno della quale permette a centinaia di giocatori e addetti ai lavori di poter portare a termine la stagione. Un’occasione che la lega, assieme all’associazione giocatori, ha voluto cogliere per lavorare al fianco dei ricercatori di Yale per sperimentare un test della saliva che permette in maniera molto più rapida ed economica di valutare la positività o meno al Covid-19. Un enorme passo in avanti a livello di strumenti per provare a contenere la pandemia, approvato anche dagli enti federali degli Stati Uniti che nelle scorse ore hanno dato l’ok all’utilizzo del test della saliva brevettato e sperimentato grazie al lavoro fianco a fianco tra università e NBA.

vedi anche Niente playoff per Mo Bamba, in cura post-Covid La prima domanda che sorge spontanea è: come hanno collaborato la NBA e la NBPA con gli studiosi di Yale? Semplice: dalla fine di aprile, quando tutti i giocatori sono via via rientrati nei mercati di riferimento delle loro squadre una volta allentato il lockdown, oltre ai tamponi effettuati a cadenza costante, gli addetti ai lavori NBA si sono sottoposti anche al test della saliva. La compatibilità su migliaia di campioni tra i risultati dell’analisi nasale e quella a seguito dell’utilizzo di reagenti entrati a contatto con saliva ha mostrato che le valutazioni fatte dai due test combaciavano quasi alla perfezione. Utilizzare la saliva per l'individuazione della positività infatti permette di bypassare l’estrazione e l’analisi di campioni di RNA - che resta il metodo più sicuro nella valutazione e nell’accertamento di un eventuale contagio. Il test di Yale perde certamente in parte in accuratezza, ma recupera in velocità e sopratutto si propone sul mercato come dieci volte più economico del precedente. L’analisi della saliva infatti richiede l'utilizzo di reagenti comuni, di facile approvvigionamento, diffusi e dal basso costo. Il risultato è che il costo del lavoro in laboratorio si riduce a qualche dollaro (tra i 5 e i 7), che potrebbe arrivare al massimo a costare sui 20 dollari per il singolo cittadino che volesse farne uso. Il tutto ottenendo i risultati nel giro di poche decine di minuti di lavoro: proprio quello di cui la NBA avrebbe bisogno.