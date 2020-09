Dal titolo a gara-7 vs. Boston: l’anno di Toronto

3/21 ©Getty

LA PARATA A TORONTO, UNA FESTA SENZA PRECEDENTI | Il via alle 10 di mattina, due ore di sfilata per le strade della città e l'approdo in Nathan Phillps Square per l'abbraccio con i tifosi - quasi un milione e mezzo - che per ore si sono stretti atorno al bus a due piani su cui i giocatori dei Raptors hanno fatto festa per tutto il tempo. John Tory, il sindaco della città, ha proclamato il 17 giugno come il “We The North Day” per rendere onore a una squadra che ha dato lustro a tutta la comunità

GUARDA LE IMMAGINI DELLA PARATA DEI RAPTORS A TORONTO