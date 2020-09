Quattro volte MVP, alle spalle soltanto di giganti come Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar - recordman con le sue sei statuette da miglior giocatore della lega. LeBron James c’è andato vicino un bel po’ di volte ad aumentare il suo bottino, finito in quattro stagioni al secondo posto e sempre selezionato in un quintetto All-NBA in 16 delle 17 regular season disputate nella Lega. Un sintomo di longevità unico, che tuttavia non ha tolto la fame, la grinta e la voglia al n°23 gialloviola che trova ancora il modo di arrabbiarsi dopo il secondo posto raccolto alle spalle di Giannis Antetokounmpo: “Se devo essere sincero, sono inc****to”, spiega senza filtri a chi gli chiede quale sia la sua opinione dopo che sono stati resi noti i risultati finali della corsa al titolo di MVP. “Sono arrabbiato perché su 101 voti, soltanto in 16 hanno indicato me come miglior giocatore NBA. Non sto dicendo che chi ha vinto il premio non l’abbia meritato, ma è una cosa che mi ha infastidito parecchio. Tutto bene, per carità, anche se Il metro di valutazione cambia di volta in volta e certe volte mi sembra un po' strano”. Una frase che James sapeva benissimo sarebbe diventata il titolo della sua conferenza stampa: anche per quello, una volta terminata la sessione con i giornalisti, LeBron ha dato manforte alla sua tesi twittando in maniera eloquente il suo disappunto per i 16 voti ricevuti a fronte di 101 giornalisti chiamati a decidere. L’ennesima motivazione per spingere ancora più forte e puntare al titolo NBA per far ricredere anche i più scettici.