Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo rimane ai Milwaukee Bucks, almeno per ora

NBA
©Getty

Dopo aver ascoltato le offerte del resto della lega, i Milwaukee Bucks hanno reso noto alle altre squadre di aver deciso di non cedere Giannis Antetokounmpo in questa deadline del mercato. Ogni discorso del suo futuro è rimandato quindi all’estate, quando le altre squadre potranno offrire più asset

LE NEWS DI MERCATO LIVE - TUTTI I GIOCATORI SCAMBIATI

La decisione era nell’aria dopo che i Golden State Warriors hanno deciso di andare su Kristaps Porzingis, ma ora è anche definitiva: i Milwaukee Bucks hanno deciso di tenere Giannis Antetokounmpo in questa deadline del mercato, rimandando così ogni discorso sul suo futuro all’estate. Dopo aver ascoltato tutte le offerte fatte dalle altre squadre nell’ultima settimana, i Bucks hanno ritenuto più conveniente attendere la off-season, così da avere maggiori certezze sia sulla propria scelta al Draft dopo la Lottery di maggio, sia perché diverse squadre hanno fatto sapere di poter mettere sul piatto offerte più vantaggiose in estate, suggerendo così di attendere. Le speculazioni sul futuro del due volte MVP continueranno così ancora per diversi mesi.

Il vero sconfitto della deadline è Giannis

Paradossalmente, a rimetterci più di tutti da questa situazione è Giannis Antetokounmpo stesso. Innanzitutto perché "spreca" una stagione del suo prime fisico e atletico, dato che con ogni probabilità i Bucks rimarranno fuori dai playoff e forse anche dal torneo play-in, rimandando così di un anno la prima chance di vincere il secondo titolo che insegue. Come ha dichiarato anche lui recentemente in due interviste col giornale locale di Milwaukee e con The Athletic, non gli rimangono poi tante opportunità di giocare i playoff da protagonista. L’altro aspetto da cui esce sconfitto è quello economico: venendo scambiato ora, avrebbe potuto firmare un’estensione di contratto sei mesi dopo lo scambio, quindi a inizio agosto, con la nuova squadra. Invece così l’unica estensione che potrà firmare questa estate è quella da 275 milioni di dollari che i Bucks potrebbero offrirgli a ottobre: se verrà messa sul tavolo, cosa farà Antetokounmpo — che ha già 31 anni, una storia di infortuni non banale e soprattutto, come ha detto lui stesso, "in cuor mio vorrei rimanere a Milwaukee a vita"? Lo scopriremo nei prossimi mesi, visto che la saga è ancora ben lontana dalla sua conclusione.

Approfondimento

Giannis vuole cambiare squadra: i Bucks ascoltano

