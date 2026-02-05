Gli Warriors erano dati in prima fila nella corsa a Giannis Antetokounmpo, ma nella notte hanno sorpreso tutti finalizzando uno scambio con Atlanta che porta sulla Baia Kristaps Porzingis. L’arrivo del lungo ex anche di Boston e Dallas segna inoltre la fine della travagliata avventura a Golden State di Jonathan Kuminga, che approda agli Hawks insieme a Buddy Hield IL MERCATO NBA SI SCALDA: TUTTI GLI SCAMBI

A Golden State, senza nemmeno nasconderlo troppo, sognavano Giannis Antetokounmpo, tanto da inserire un’autentica leggenda nella storia della franchigia come Draymond Green nell’offerta fatta recapitare a Milwaukee. La fattiva impossibilità di arrivare al greco, però, ha evidentemente fatto cambiare rotta alla dirigenza di Golden State e nella notte è arrivato uno scambio per molti versi sorprendente. Sulla Baia arriva infatti Kristaps Porzingis, mentre Jonathan Kuminga e Buddy Hield compiono il tragitto inverso e andranno a vestire la maglia degli Hawks.

Il senso della trade per Golden State Che Golden State cercasse da tempo un lungo con le caratteristiche di Porzingis, ottimo difensore al ferro e affidabile al tiro dalla media e lunga distanza, non è certo una novità, ma la scelta del lettone lascia qualche perplessità legata innanzitutto alle sue condizioni fisiche. Tra malanni misteriosi e infortuni di vario tipo, infatti, in questa stagione Porzingis ha giocato solo 17 partite dopo averne disputate 42 in totale in quella precedente. Le incognite che lo riguardano sono dunque importanti, ma dietro alla mossa operata dagli Warriors si potrebbero celare anche altre due motivazioni di carattere ambientale ed economico. L’arrivo di Porzingis, infatti, da una parte consente di chiudere la vicenda riguardante Kuminga, di fatto separato in casa a Golden State, e dall’altra, visto che il contratto dell’ex Celtics e Mavs scade il prossimo giugno, apre alla dirigenza dei Dubs la possibilità di avere maggior spazio salariale da utilizzare durante l’estate.