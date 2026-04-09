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NBA, incredibile SGA: dopo un anno non segna nemmeno un libero contro i Clippers

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Nella notte in cui i suoi Thunder si assicurano il primo posto a Ovest per la terza stagione consecutiva e lui manda a referto la 140^ partita di fila, record assoluto, con almeno 20 punti, contro i Clippers, per la prima volta dal 6 aprile del 2025 Shai Gilgeous-Alexander non segna nemmeno un tiro libero. Eppure, il canadese rimane per distacco il re dei tentativi dalla lunetta nella NBA degli ultimi anni

THUNDER: I NUMERI PARLANO GIÀ DI DINASTIA

 

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