NBA, incredibile SGA: dopo un anno non segna nemmeno un libero contro i Clippers
Nella notte in cui i suoi Thunder si assicurano il primo posto a Ovest per la terza stagione consecutiva e lui manda a referto la 140^ partita di fila, record assoluto, con almeno 20 punti, contro i Clippers, per la prima volta dal 6 aprile del 2025 Shai Gilgeous-Alexander non segna nemmeno un tiro libero. Eppure, il canadese rimane per distacco il re dei tentativi dalla lunetta nella NBA degli ultimi anni
THUNDER: I NUMERI PARLANO GIÀ DI DINASTIA
- La vetta della Western Conference, per il terzo anno consecutivo, appartiene a Oklahoma City. Un traguardo, quello dei Thunder, che dall’introduzione del formato dei playoff a 16 squadre nella stagione 1983-84 era riuscito solo ai Celtics di Larry Bird, ai Lakers prima di Magic Johnson e poi di Kobe Bryant, ai Bulls di Michael Jordan e agli Warriors di Steph Curry. E nella vittoria sui Clippers che ha sigillato il primo posto a Ovest c’è anche la 140^ partita consecutiva da almeno 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander
- Che nello stile di gioco di SGA sia fondamentale la capacità di guadagnarsi dei tiri liberi è cosa nota, tanto che era un anno intero che la stella dei Thunder non chiudeva una partita senza segnarne nemmeno uno. L’ultima volta risaliva infatti al 6 aprile del 2025, quando nella netta sconfitta casalinga patita per mano dei Lakers il canadese non riusciva mai ad andare in lunetta negli oltre 30 minuti giocati
- In casa dei Clippers, invece, i Thunder hanno vinto nettamente e SGA si è guadagnato almeno un viaggio in lunetta, sbagliando però l’unico tiro libero a disposizione. Dopo più di un anno, quindi, l’MVP in carica è rimasto all’asciuto dalla cosiddetta linea della carità, anche se il conteggio dei liberi segnati nelle ultime tre stagioni ne ribadisce il primato assoluto in NBA
- Liberi segnati nelle ultime 3 stagioni: 1.708
- Liberi segnati nelle ultime 3 stagioni: 1.290
- Liberi segnati nelle ultime 3 stagioni: 1.282
- Liberi segnati nelle ultime 3 stagioni: 1.274