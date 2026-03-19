NBA, Ant e il giocatore ideale: il tiro di Curry, la tecnica di Irving e qualche sorpresa
Dopo aver sfidato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in una gara di tiro, Anthony Edwards si è lanciato anche in un’impresa quasi impossibile: costruire il giocatore ideale. La stella di Minnesota ha quindi provato a scegliere i migliori specialisti in ogni ambito del gioco, dal tiro alla difesa, e a metterli insieme per creare il cestista perfetto. E tra i nomi selezionati da Ant ci sono anche delle sorprese non da poco
EDWARDS SFIDA OBAMA: LA GARA DI TIRO CON L’EX PRESIDENTE
- L’occasione l’ha creata Topps, azienda leader nella produzione di card sportive da collezione, che ha chiesto a Anthony Edwards di provare a costruire a tavolino il giocatore perfetto provando a pescare tra i migliori colleghi in ogni specialità. E Ant non si è tirato indietro, scegliendo cinque giocatori che messi insieme potrebbero formare un cestista imbattibile
- Kyrie Irving
- Steph Curry
- Jaden McDaniels
- Chris Paul
- Zach LaVine