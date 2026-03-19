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NBA, Ant e il giocatore ideale: il tiro di Curry, la tecnica di Irving e qualche sorpresa

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Dopo aver sfidato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in una gara di tiro, Anthony Edwards si è lanciato anche in un’impresa quasi impossibile: costruire il giocatore ideale. La stella di Minnesota ha quindi provato a scegliere i migliori specialisti in ogni ambito del gioco, dal tiro alla difesa, e a metterli insieme per creare il cestista perfetto. E tra i nomi selezionati da Ant ci sono anche delle sorprese non da poco

EDWARDS SFIDA OBAMA: LA GARA DI TIRO CON L’EX PRESIDENTE

 

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