Dopo aver sfidato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in una gara di tiro, Anthony Edwards si è lanciato anche in un’impresa quasi impossibile: costruire il giocatore ideale. La stella di Minnesota ha quindi provato a scegliere i migliori specialisti in ogni ambito del gioco, dal tiro alla difesa, e a metterli insieme per creare il cestista perfetto. E tra i nomi selezionati da Ant ci sono anche delle sorprese non da poco

EDWARDS SFIDA OBAMA: LA GARA DI TIRO CON L’EX PRESIDENTE