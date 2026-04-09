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NBA, OKC ha numeri da dinastia: i Thunder già nella storia con Bulls, Lakers e Celtics

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Con la vittoria in casa dei Clippers, Oklahoma City si è assicurata il 1° posto a Ovest per la terza stagione consecutive. Un’impresa, quella di chiudere per tre anni di fila in vetta alla propria Conference, riuscita in precedenza a sole cinque squadre. E i Thunder ora si aggiungono ad una compagnia formata da vere e proprie leggende

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