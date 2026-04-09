NBA, OKC ha numeri da dinastia: i Thunder già nella storia con Bulls, Lakers e Celtics
Con la vittoria in casa dei Clippers, Oklahoma City si è assicurata il 1° posto a Ovest per la terza stagione consecutive. Un’impresa, quella di chiudere per tre anni di fila in vetta alla propria Conference, riuscita in precedenza a sole cinque squadre. E i Thunder ora si aggiungono ad una compagnia formata da vere e proprie leggende
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- La certezza matematica è arrivata con la vittoria sul campo dei Clippers, e quindi per i Thunder la regular season 2025-26 si chiude nello stesso modo delle due precedenti: in vetta alla Western Conference. Dall’introduzione del formato playoff a 16 squadre nella stagione 1983-84, solo cinque squadre erano riuscite a compiere un’impresa simile prima di Oklahoma City e si tratta di autentiche dinastie, proprio come quella che potrebbe nascere con Shai Gilgeous-Alexander e compagni
- 4 primi posti nella Eastern Conference
- 2 titoli NBA
- 7 primi posti nella Western Conference
- 3 titoli NBA
- 3 primi posti nella Eastern Conference
- 3 titoli NBA
- 3 primi posti nella Western Conference
- 2 titoli NBA
- 3 primi posti nella Western Conference
- 2 titoli NBA
- Dopo essere entrati nel club esclusivo delle dinastie NBA, i Thunder si avviano ad avere, proprio come l’anno scorso, il miglior record di tutta la NBA ora tengono nel mirino un primato ancora più esclusivo: diventare solamente la terza squadra nella storia della NBA a confermarsi campione con anche il miglior record della lega per due stagioni consecutive
- 2 volte miglior record di tutta la NBA
- 2 titoli NBA
- 2 volte miglior record di tutta la NBA
- 2 titoli NBA