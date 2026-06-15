Accanto all’MVP delle Finals Jalen Brunson il grande protagonista della serie vinta dai Knicks contro San Antonio è stato OG Anunoby, decisivo nei momenti chiave delle singole sfide e in particolare in gara-4. Nato a Londra da genitori nigeriani, Anunoby ha una storia personale e una traiettoria di carriera davvero molto particolari e ora l’ala ex Raptors è pronta a mettersi al dito il suo secondo anello di campione NBA

IL SEGRETO DEI KNICKS? TRE RIMONTE DA RECORD ALLE FINALS