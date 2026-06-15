NBA, da Londra a New York con la Nigeria nel sangue: Anunoby è l'uomo chiave delle Finals
Accanto all’MVP delle Finals Jalen Brunson il grande protagonista della serie vinta dai Knicks contro San Antonio è stato OG Anunoby, decisivo nei momenti chiave delle singole sfide e in particolare in gara-4. Nato a Londra da genitori nigeriani, Anunoby ha una storia personale e una traiettoria di carriera davvero molto particolari e ora l’ala ex Raptors è pronta a mettersi al dito il suo secondo anello di campione NBA
- Ogogua ‘OG’ Anunoby nasce a Harlesden, sobborgo a Nord-ovest di Londra, da genitori nigeriani il 17 luglio del 1997. Il padre insegna finanza alla Oxford Brookes University, ma quando OG ha solo 4 anni riceve una proposta di lavoro dalla Lincoln University a Jefferson City e la famiglia si trasferisce nel Missouri
- La madre di Anunoby, morta a seguito di un tumore quando OG aveva solo un anno, era stata protagonista di una carriera a livello nazionale in Nigeria, distinguendosi in varie discipline nell’atletica leggera. Il fratello maggiore di OG Chigbo, invece, ha alle spalle una carriera in NFL con le maglie di Browns, Titans e Vikings
- Dopo aver chiuso l’esperienza alla Jefferson City High School, Anunoby nel 2015 accetta l’offerta di Indiana, ateneo dalla straordinaria storia cestistica, e per due stagioni veste la maglia degli Hoosiers agli ordini di coach Tom Crean
- Le buone prestazioni al college non sembrano entusiasmare troppo gli scout della NBA, tanto che al Draft del 2017 Anunoby viene scelto solamente alla 23^ posizione. A chiamare il suo nome è Toronto e con i Raptors il futuro MVP delle Finals inizia partendo dalla panchina nel suo anno da rookie
- Nel 2019 i Raptors vincono il loro primo e fin qui unico titolo NBA, ma nella cavalcata che ai playoff li porta fino alle Finals contro Golden State Anunoby di fatto non vede il campo anche perché è reduce da una operazione per appendicite subita ad aprile e che l’ha costretto a fermarsi proprio nel momento chiave della stagione. Ad ogni modo dopo la vittoria 4-2 sugli Warriors diventa il primo giocatore britannico a conquistare il Larry O’Brien Trophy
- Subito dopo aver condotto Toronto al trionfo, Kawhi Leonard abbandona la squadra e da free agent firma con i Clippers. Il suo posto nel quintetto dei Raptors viene preso da Anunoby, che diventa subito un punto fermo per coach Nick Nurse e al termine della stagione 2022-23 si guadagna anche l’ingresso nel secondo quintetto All-Defensive
- Il 30 dicembre del 2023 i Knicks si assicurano i servizi di Anunoby in una trade che manda a Toronto RJ Barrett, Immanuel Quickley e una seconda scelta. New York, insomma, decide di privarsi di due giocatori importanti nelle rotazioni perché vede nell’ex Raptors la pedina giusta per far fare alla squadra un salto di qualità
- Prima con Toronto e poi con New York, Anunoby si afferma come uno dei migliori specialisti difensivi di tutta la NBA, in grado di marcare l’esterno avversario più pericoloso ma anche di difendere sui lunghi senza perdere in efficacia. E oltre a fare la differenza nella metà campo amica Anunoby diventa anche un’opzione affidabile in attacco, dove è efficace soprattutto dalla lunga distanza sugli scarichi dei compagni
- Lo scorso 16 dicembre Anunoby è grande protagonista della vittoria della NBA Cup da parte di Knicks. Nella finale di Las Vegas di fronte ci sono gli Spurs, in quella che poi si rivelerà un’anticipazione delle Finals, e l’ex Toronto chiude da miglior marcatore della serata con 28 punti, anche se il premio di MVP va al compagno Jalen Brunson
- In gara-2 della serie di secondo turno contro Philadelphia Anunoby si infortuna alla coscia destra ed è costretto a chiudere in anticipo la sua partita. Per sua fortuna la squadra, ormai lanciatissima, riesce a vincere anche le due gare successive e lui può rientrare per l’inizio delle finali della Eastern Conference contro Cleveland
- Le Finals appena concluse lasceranno tanti ricordi e giocate memorabili, ma niente può battere il rimbalzo in attacco e canestro a 1.2 secondi dalla fine di gara-4 con cui Anunoby di fatto regala ai Knicks il colpo del 3-1 e suggella una rimonta leggendaria da -29 e una prestazione individuale eccellente da 33 punti