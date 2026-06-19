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Mercato NBA, a Detroit è stallo per i rinnovi dei contratti di Duren e Thompson

NBA

Sono stati tra i grandi protagonisti di una stagione in cui i Pistons hanno chiuso la regular season in testa alla Eastern Conference per poi venire eliminati al secondo turno dei playoff da Cleveland, ma il futuro di Jalen Duren e Ausar Thompson potrebbe non essere a Detroit. Il rinnovo dei loro contratti, infatti, procede a rilento e non è detto che almeno uno dei due non finisca sul mercato

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La delusione per l’eliminazione al secondo turno dei playoff, arrivata con la dolorosa sconfitta casalinga in gara-7 per mano di Cleveland, sembra essersi finalmente affievolita e a Detroit si guarda al futuro. Un futuro che, vorrebbe la logica, dovrebbe vedere la squadra ripartire dal nucleo che aveva chiuso al primo posto della classifica della Eastern Conference la scorsa regular season. In casa Pistons, però, l’estate sembra poter portare qualche questione non di semplice soluzione, a cominciare dai rinnovi contrattuali di due giocatori come Jalen Duren e Ausar Thompson, punti fermi dello scacchiere tattico approntato attorno alla stella Cade Cunningham.

Duren e Thompson: la situazione contrattuale

Duren, nonostante un calo evidente delle sue prestazioni ai playoff, è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, culminata con l’inserimento nel terzo quintetto All-NBA. Inserimento che potrebbe in teoria fruttare al centro, restricted free agent nel giro di pochi giorni, un nuovo contratto al massimo salariale, corrispondente fino al 30% del monte salari complessivo dei PistonsThompson, invece, dopo un’annata in cui si è confermato uno dei migliori difensori della lega, entrando non a caso nel primo quintetto All-Defense, e si avvia a entrare nell’ultimo anno del suo contratto da rookie. Per entrambi, quindi, ci sarebbe la possibilità, o per meglio dire la necessità di allungare gli accordi che li legano a Detroit e adeguare le cifre dei rispettivi stipendi, al momento fermi a 9 e 11 milioni di dollari.

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Lo stallo nelle trattative

Ad ammettere lo stallo nelle trattative riguardanti i rinnovi di Duren e Thompson è Trajan Langdon, a capo del front office dei Pistons. “Non ci sono stati progressi per il momento” ha ammesso Langdon in una conferenza stampa organizzata ieri, ammettendo che l’eventuale nuovo accordo con entrambi i giocatori rischia di essere molto impegnativo per la franchigia dal punto di vista economico. Nel frattempo, comunque, i colloqui tra la dirigenza di Detroit e i rappresentanti di Duren e Thompson proseguono, anche se un accordo sembra ancora lontano su tutti e due i fronti. 

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