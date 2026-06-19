Sono stati tra i grandi protagonisti di una stagione in cui i Pistons hanno chiuso la regular season in testa alla Eastern Conference per poi venire eliminati al secondo turno dei playoff da Cleveland, ma il futuro di Jalen Duren e Ausar Thompson potrebbe non essere a Detroit. Il rinnovo dei loro contratti, infatti, procede a rilento e non è detto che almeno uno dei due non finisca sul mercato DONCIC CHIEDE UN CENTRO AI LAKERS: I NOMI IN CIMA ALLA LISTA DI LUKA SONO DUE

La delusione per l’eliminazione al secondo turno dei playoff, arrivata con la dolorosa sconfitta casalinga in gara-7 per mano di Cleveland, sembra essersi finalmente affievolita e a Detroit si guarda al futuro. Un futuro che, vorrebbe la logica, dovrebbe vedere la squadra ripartire dal nucleo che aveva chiuso al primo posto della classifica della Eastern Conference la scorsa regular season. In casa Pistons, però, l’estate sembra poter portare qualche questione non di semplice soluzione, a cominciare dai rinnovi contrattuali di due giocatori come Jalen Duren e Ausar Thompson, punti fermi dello scacchiere tattico approntato attorno alla stella Cade Cunningham.

Duren e Thompson: la situazione contrattuale Duren, nonostante un calo evidente delle sue prestazioni ai playoff, è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, culminata con l’inserimento nel terzo quintetto All-NBA. Inserimento che potrebbe in teoria fruttare al centro, restricted free agent nel giro di pochi giorni, un nuovo contratto al massimo salariale, corrispondente fino al 30% del monte salari complessivo dei Pistons. Thompson, invece, dopo un’annata in cui si è confermato uno dei migliori difensori della lega, entrando non a caso nel primo quintetto All-Defense, e si avvia a entrare nell’ultimo anno del suo contratto da rookie. Per entrambi, quindi, ci sarebbe la possibilità, o per meglio dire la necessità di allungare gli accordi che li legano a Detroit e adeguare le cifre dei rispettivi stipendi, al momento fermi a 9 e 11 milioni di dollari. Approfondimento Young rinuncia all’opzione e diventa free agent