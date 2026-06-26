La trade con al centro Giannis Antetokounmpo ha infiammato il mercato NBA, ma quella che ha portato LaMelo Ball a Minnesota rischia di essere ancora più decisiva per gli equilibri della prossima stagione. Per portarsi a casa il talento di Charlotte, i Timberwolves hanno però dovuto rinunciare a pezzi importanti del loro roster e ora l’identità della squadra andrà ricostruita attorno all’ex Hornets e a Anthony Edwards, con tanti punti interrogativi aperti

TUTTI I MOVIMENTI DEL MERCATO NBA