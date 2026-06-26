NBA, come sarà la Minnesota di Ant e LaMelo? McDaniels, Gobert e Dosunmu uniche certezze
La trade con al centro Giannis Antetokounmpo ha infiammato il mercato NBA, ma quella che ha portato LaMelo Ball a Minnesota rischia di essere ancora più decisiva per gli equilibri della prossima stagione. Per portarsi a casa il talento di Charlotte, i Timberwolves hanno però dovuto rinunciare a pezzi importanti del loro roster e ora l’identità della squadra andrà ricostruita attorno all’ex Hornets e a Anthony Edwards, con tanti punti interrogativi aperti
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- Prima era arrivata la cessione di Julius Randle a Brooklyn, operazione dal senso economico ancor prima che tecnico, necessaria per rinnovare poco dopo il contratto di Ayo Dosunmu. Quindi è arrivata la trade per LaMelo Ball, e per portarselo a casa i T’Wolves hanno dovuto rinunciare all’amatissimo Naz Reid, cambiando così in maniera netta faccia al roster che per due volte era riuscito ad arrivare alle finali di Conference
- Minnesota riparte da quattro punti fermi: LaMelo Ball, Anthony Edwards, Jaden McDaniels e Rudy Gobert. In quintetto rimane quindi aperto uno spazio per un esterno, con Ayo Dosunmu, Terrence Shannon Jr. e Jaylen Clark a giocarsi il posto nello starting five
- Nello scambio con Charlotte Minnesota ha acquisito anche Josh Green, ala che nei primi anni di carriera NBA a Dallas aveva fatto vedere cose interessanti ma poi fermato da continui infortuni. Ci sono molte aspettative a proposito di Joan Beringer, scelto con la 17^ chiamata al Draft dello scorso anno e da cui ci si attendono minuti di qualità nel pitturato in sostituzione di Reid. Donte DiVincenzo, purtroppo, dovrebbe saltare tutta la prossima stagione dopo l rottura del tendine d’Achille al primo turno dei playoff
- Con LaMelo in cabina di regia e con McDaniels molto probabilmente spostato in via continuativa nel ruolo di ala forte è assai probabile che i Timberwolves opteranno per uno stile di gioco più votato al contropiede e adotteranno un attacco meno statico e più orientato al tiro dalla lunga distanza rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni
- La trade per LaMelo ha mandato un messaggio chiaro: Minnesota vuole cambiare pelle per tentare di non perdere terreno dalle big dell’Ovest come San Antonio e Oklahoma City. Il backcourt con Edwards promette scintille e anche se l’organico nel suo complesso non pare all’altezza delle corazzate di cui sopra, i Timberwolves si candidano già ora come potenziali outsider nella Western Conference