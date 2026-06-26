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NBA, Kobe, Nash e gli altri: trent’anni da quello che è forse il miglior Draft di sempre

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Il Draft andato in scena due giorni fa, secondo molti addetti ai lavori, era così pieno di talenti che potrebbe rivelarsi epocale per la NBA. Di certo lo è stato quello che il 26 giugno del 1996 portava in NBA Kobe Bryant, Steve Nash, Allen Iverson e tante altre future stelle che hanno scritto la storia della lega come forse nessuna ‘classe del Draft’ prima e dopo di loro

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