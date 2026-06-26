NBA, Kobe, Nash e gli altri: trent’anni da quello che è forse il miglior Draft di sempre
Il Draft andato in scena due giorni fa, secondo molti addetti ai lavori, era così pieno di talenti che potrebbe rivelarsi epocale per la NBA. Di certo lo è stato quello che il 26 giugno del 1996 portava in NBA Kobe Bryant, Steve Nash, Allen Iverson e tante altre future stelle che hanno scritto la storia della lega come forse nessuna ‘classe del Draft’ prima e dopo di loro
- Allen Iverson
- Ray Allen
- Kobe Bryant
- Steve Nash
- Ben Wallace
- Allen Iverson
- Kobe Bryant
- Steve Nash
- Marcus Camby
- Ben Wallace
- Allen Iverson
- Shareef Abdur-Rahim
- Stephon Marbury
- Ray Allen
- Antoine Walker
- Kobe Bryant
- Peja Stojakovic
- Steve Nash
- Jermaine O’Neal
- Zydrunas Ilgauskas
- Ben Wallace
- Ray Allen
- Antoine Walker
- Samari Walker
- Kobe Bryant
- Peja Stojakovic
- Derek Fisher
- Travis Knight
- Malik Rose
- Shandon Anderson
- Ben Wallace
- Darvin Ham
- Allen Iverson
- Stephon Marbury
- Ray Allen
- Kobe Bryant
- Peja Stojakovic
- Steve Nash
- Jermaine O’Neal
- Ben Wallace
- Allen Iverson (Philadelphia 76ers)
- Steve Nash (Phoenix Suns)
- Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)
- Peja Stojakovic (Sacramento Kings)
- Ben Wallace (Detroit Pistons)
- Zydrunas Ilgausaks (Cleveland Cavaliers)
- Shareef Abdur-Rahim
- Stephon Marbury
- Ray Allen
- Kobe Bryant
- Allen Iverson
- Ray Allen
- Kobe Bryant
- Steve Nash
- Kobe Bryant (fuori dal palazzetto dei Lakers)
- Allen Iverson (al campo d’allenamento dei Sixers)
- Stephon Marbury (in Cina)