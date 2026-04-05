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NBA, annunciati i prossimi ingressi nella Hall of Fame: c’è anche Mike D’Antoni

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Già nei giorni scorsi erano circolati i primi nomi, con la classe del 2026 che aveva in Doc Rivers e Amar’e Stoudemire alcuni dei suoi protagonisti. Ieri è stata poi resa nota l’intera lista di chi verrà introdotto nella Hall of Fame di Springfield il prossimo 15 agosto, tra cui spicca anche il nome di Mike D’Antoni, leggenda anche in Italia che dopo il ritiro dal basket giocato ha avuto una carriera ancora più incredibile su diverse panchine della NBA

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