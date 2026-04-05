NBA, annunciati i prossimi ingressi nella Hall of Fame: c’è anche Mike D’Antoni
Già nei giorni scorsi erano circolati i primi nomi, con la classe del 2026 che aveva in Doc Rivers e Amar’e Stoudemire alcuni dei suoi protagonisti. Ieri è stata poi resa nota l’intera lista di chi verrà introdotto nella Hall of Fame di Springfield il prossimo 15 agosto, tra cui spicca anche il nome di Mike D’Antoni, leggenda anche in Italia che dopo il ritiro dal basket giocato ha avuto una carriera ancora più incredibile su diverse panchine della NBA
- Per chi a vario titolo, giocando, allenando oppure facendo da dirigente o ancora arbitrando, ha fatto del basket la propria vita e la propria carriera, non esiste onore più grande che venire introdotti nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Un onore che tra qualche mese toccherà a diversi protagonisti e protagoniste che hanno scritto pagine importanti nella storia del gioco
- Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta
- Ex giocatrice WNBA
- Ex arbitro NBA
- Ex giocatrice WNBA
- Allenatore in NCAA a Gonzaga
- Ex giocatore NBA e stella dell’Olimpia Milano, quindi allenatore in Italia e in NBA
- Ex giocatore e quindi allenatore NBA
- Ex giocatore NBA