Con il successo casalingo per 96-78 contro Portland, le Dallas Wings di Paige Bueckers conquistano l'ultimo posto disponibile per la postseason ed è quindi completato il roster delle 8 qualificate ai Playoff WNBA, dove ci sono anche le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini. Ricordiamo che prima ci saranno i Mondiali FIBA, dal prossimo 4 settembre a Berlino e da gustare su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

LA WNBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA