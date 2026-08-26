Con il successo casalingo per 96-78 contro Portland, le Dallas Wings di Paige Bueckers conquistano l'ultimo posto disponibile per la postseason ed è quindi completato il roster delle 8 qualificate ai Playoff WNBA, dove ci sono anche le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini. Ricordiamo che prima ci saranno i Mondiali FIBA, dal prossimo 4 settembre a Berlino e da gustare su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Le Lynx del fenomenale rookie Olivia Miles e della ritrovata stella Napheesa Collier sono la miglior squadra della regular season
- Le Valkyries di Cecilia Zandalasini sono la miglior difesa della WNBA e sono la prima franchigia d'espansione a centrare i Playoff nei primi due anni della loro esistenza
- Con A'ja Wilson top scorer della Lega e perenne candidata al premio di MVP, le Aces puntano dritto a bissare il titolo conquistato nell'autunno del 2025
- Le Dream sono tra le sorprese della stagione grazie anche all'impatto di Angel Reese, reduce dal record di rimbalzi contro le Sparks, 26, e dal career high di punti, 31, contro le Mercury
- Sorrette dal super trio composto da Caitlin Clark, Aliyah Boston e Kelsey Mitchell, arrivata a 23 gare consecutive con almeno 20 punti segnati (record WNBA), le Fever centrano i Playoff per il terzo anno di fila
- Campionesse nel 2024 e vincitrici quest'anno della Commissioner's Cup, le Liberty puntano ad essere una variabile molto pericolosa nella postseason WNBA dopo i Mondiali di Berlino
- Guidate dalla nuova stella Shakira Austin, le Mystics hanno cambiato marcia nel mese di agosto e hanno conquistato un posto nei Playoff da cui mancavano dal 2023
- Col successo su Portland, le Dallas Wings hanno conquistato l'ottavo e ultimo posto disponibile per i Playoff, completando la griglia prima della pausa per i Mondiali di Berlino. Sarà la prima esperienza in postseason per la stella Paige Bueckers, dopo il tremendo 10-34 di record dell'anno passato