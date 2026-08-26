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WNBA, Dallas si prende l'ultimo posto: le 8 qualificate ai Playoff

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©Getty

Con il successo casalingo per 96-78 contro Portland, le Dallas Wings di Paige Bueckers conquistano l'ultimo posto disponibile per la postseason ed è quindi completato il roster delle 8 qualificate ai Playoff WNBA, dove ci sono anche le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini. Ricordiamo che prima ci saranno i Mondiali FIBA, dal prossimo 4 settembre a Berlino e da gustare su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

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