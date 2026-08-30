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NBA, la trade a tre squadre che potrebbe riportare subito Irving a lottare per il titolo

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Dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, Kyrie Irving sembra pronto per tornare in campo. A 34 anni, però, il veterano si troverebbe a giocare in una versione di Mavs con poche ambizioni di competere al massimo livello. Ecco perché secondo Bleacher Report prima o poi potrebbe prendere corpo una trade con al centro l'ex guardia di Cavs, Celtics e Nets

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