NBA, la trade a tre squadre che potrebbe riportare subito Irving a lottare per il titolo
Dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, Kyrie Irving sembra pronto per tornare in campo. A 34 anni, però, il veterano si troverebbe a giocare in una versione di Mavs con poche ambizioni di competere al massimo livello. Ecco perché secondo Bleacher Report prima o poi potrebbe prendere corpo una trade con al centro l'ex guardia di Cavs, Celtics e Nets
- Dallas, a dire il vero, non ha fin qui dato segnali rispetto alla volontà di voler cedere Kyrie Irving. Eppure i rumors che vorrebbero il veterano, pronto a tornare in campo dopo un anno di stop per infortunio, destinato a cambiare squadra non si fermano e le pretendenti per l'ex Cavs, Celtics e Nets potrebbero non mancare
- Kyrie Irving
- Naji Marshall
- P.J. Washington
- Taurean Prince
- Una seconda scelta al Draft del 2027 (da Detroit)
- Una seconda scelta al Draft del 2028 (da Detroit)
- Ron Holland II
- Brandin Podziemski,
- Daniss Jenkins
- Moses Moody
- Duncan Robinson
- una prima scelta al Draft del 2028 (da Detroit)
- I Pistons sono usciti dalla scorsa stagione con una certezza: per puntare davvero al titolo hanno bisogno di avere un attacco più efficiente e pericoloso. L'arrivo di Irving, che potrebbe ben convivere in in backcourt da sogno con Cade Cunningham, risolverebbe subito la questione per Detroit
- Il mercato estivo è stato a dir poco deludente per gli Warriors e una rimescolata al roster, con l'arrivo di un'ala molto adatta alle esigenze di Steve Kerr come P.J. Washington, potrebbe aiutare Golden State a darsi una scossa
- Inutile girarci intorno: i Mavs intendono ricostruire la squadra attorno a Cooper Flagg e cedere Irving consentirebbe di portarsi in casa giocatori più vicini per età e prospettive al rookie dell'anno e anche qualche scelta ai futuri Draft che potrebbe fare comodo a Dallas