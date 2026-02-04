Venerdì 6 febbraio è in programma a San Siro la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Uno spettacolo che vedrà protagonisti artisti di fama internazionale e che, per la prima volta nella storia, si svolgerà contemporaneamente in due città, con eventi e sfilate degli atleti e delle atlete anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo, oltre al momento simbolico dell’accensione dei due bracieri Olimpici: tutto quello che c'è da sapere e le star attese

OLIMPIADI MILANO-CORTINA, LE NEWS DI OGGI LIVE