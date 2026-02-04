Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 Milano Cortina: programma, orari e ospiti
Venerdì 6 febbraio è in programma a San Siro la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Uno spettacolo che vedrà protagonisti artisti di fama internazionale e che, per la prima volta nella storia, si svolgerà contemporaneamente in due città, con eventi e sfilate degli atleti e delle atlete anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo, oltre al momento simbolico dell’accensione dei due bracieri Olimpici: tutto quello che c'è da sapere e le star attese
- Le celebrazioni inizieranno alle ore 20. Il momento culminante sarà l’accensione di due bracieri Olimpici: uno a Milano (di metallo massiccio e pesa 4,5 tonnellate), presso l'Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, cuore della località alpina.
- Il design dei bracieri rende omaggio alla genialità senza tempo di Leonardo da Vinci, richiamando quei motivi intrecciati che il maestro utilizzava per raccontare l'equilibrio tra l'uomo e l'ambiente.
- Seguirà lo spettacolo che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani e di fama mondiale in un mix di musica classica, rap e prosa, tutto orchestrato attorno al tema dell'armonia, intesa come la capacità di far dialogare mondi apparentemente opposti come il cemento della città e il ghiaccio della montagna.
- Lo spettacolo, prodotto da Balich Wonder Studio con Maria Laura Iascone nel ruolo di Direttrice delle Cerimonie, secondo gli organizzatori "mira ad aggiungere una nuova dimensione inclusiva a questa celebrazione globale" e rappresenta "un invito esteso, un abbraccio condiviso, che celebra l’unicità italiana e il Made in Italy". Un evento capace di "fondere le sedi Olimpiche e le Alpi in uno spirito metropolitano, nel nome dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli".
- Saranno circa 1.200 i performer volontari coinvolti e un cast proveniente da 27 Paesi diversi, di età compresa tra i 10 e i 70 anni.
- Per le colonne sonore dell'evento sono stati impiegati circa 500 musicisti, mentre sul palco verranno indossati 1.400 costumi differenti. In totale, lo spettacolo prevede l’utilizzo di 1.000 oggetti di scena.
- MARIAH CAREY (cantante)
- ANDREA BOCELLI (tenore)
- LAURA PAUSINI (cantante)
- GHALI (rapper)
- SABRINA IMPACCIATORE (attrice)
- PIERFRANCESCO FAVINO (attore)
- MATILDA DE ANGELIS (attrice)
- SNOOP DOGG* (rapper)
- TOM CRUISE (attore)
- HUDSON WILLIAMS (attore)
- CONNOR STORRIE (attore)
- CECILIA BARTOLI (mezzosoprano)
- LANG LANG (pianista)