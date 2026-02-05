Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano. Dopo un saluto alla delegazione italiana e il dono del giaccone ufficiale, Mattarella ha firmato il Murale della Tregua prima di trattenersi a pranzo con gli atleti. Qui le foto più belle dell'incontro, tra selfie, sorrisi e un menù in linea con lo spirito olimpico

