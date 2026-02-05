Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mattarella visita il Villaggio olimpico. Foto

Olimpiadi invernali fotogallery
11 foto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano. Dopo un saluto alla delegazione italiana e il dono del giaccone ufficiale, Mattarella ha firmato il Murale della Tregua prima di trattenersi a pranzo con gli atleti. Qui le foto più belle dell'incontro, tra selfie, sorrisi e un menù in linea con lo spirito olimpico

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE 

