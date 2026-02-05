Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mattarella visita il Villaggio olimpico. Foto
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano. Dopo un saluto alla delegazione italiana e il dono del giaccone ufficiale, Mattarella ha firmato il Murale della Tregua prima di trattenersi a pranzo con gli atleti. Qui le foto più belle dell'incontro, tra selfie, sorrisi e un menù in linea con lo spirito olimpico
- Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, accolto dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, dal Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dal n.1 del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Mornati, dal presidente della Fondazione di Milano Cortina Giovanni Malagò e dall'ad dei Giochi Andrea Varnier.
- "La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri". Lo ha detto il presidente Mattarella incontrando gli atleti italiani al Villaggio Olimpico a Milano.
- Il presidente Mattarella ha posto la sua firma sul Murale della Tregua, voluto da CIO e CONI per promuovere lo stop alle guerre durante il periodo olimpico
- Il presidente Mattarella ha ricevuto da Arianna Fontana e Carlo Mornati il giubbotto dell'Italia. "Lo porterò e lo indosserò", ha detto Mattarella agli azzurri..
- Il presidente Mattarella si è trattenuto a pranzo con una delegazione di atleti olimpici azzurri.
- Pranzo al Villaggio olimpico per Sergio Mattarella, a tavola tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pietro Sighel. Di fronte nel tavolo con solo atleti la signora Laura seduta tra Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto.
- Il menù del pranzo Mattarella-atleti azzurri è stato perfettamente in linea con lo spirito olimpico: lasagna zucca e formaggio, pesce spada alla griglia con verdure al vapore, torta di mele e frutta di stagione
- Ultima foto di gruppo prima di lasciare il Villaggio olimpico. Il presidente Mattarella ha poi scelto di stare in un hotel a Monza, dove si riposerà qualche ora prima della cena di gala con la presidente del CIO Kirsty Coventry e gli altri capi di Stato