Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di apertura dei Giochi invernali a San Siro. FOTO
Gli occhi del mondo su San Siro per la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Uno spettacolo aperto dai ballerini del Teatro alla Scala, poi è show con Mariah Carey che canta "Nel blu dipinto di blu". Laura Pausini canta l'inno di Mameli mentre viene issata la bandiera italiana a Milano e Cortina. Di seguito le foto più belle della serata
- La cerimonia si apre con un tributo alla bellezza, al mito di Amore e Psiche: protagonisti 70 ballerini dell'Accademia della Scala
- Al centro della scena Claudio Coviello e Antonella Albano, primo ballerino e prima ballerina del Teatro alla Scala
- Entra in scena Matilda De Angelis che "dirige" una melodia ispirata ai grandi compositori italiani, da Verdi a Puccini e Rossini
- Il palcoscenico si colore con tre tempere sospese in aria, i tre colori primari: blu, rosso e giallo. Un omaggio alla creatività italiana tra lirica, moda e design
- Boato del pubblico all'ingresso di Mariah Carey, tra le star più attese della cerimonia. La cantante americana intona "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno
- Ecco la sorpresa: un tram, simbolo per eccellenza della milanesità, percorre le strade di una Milano notturna...a bordo bambini con le mascotte di Milano-Cortina...salgono alcuni musicisti e portabandiera. Mattarella scende dal tram guidato da Valentino Rossi davanti allo stadio Meazza
- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella inquadrato nel palco autorità. Con lui la figlia Laura e la presidente del CIO Kirsty Coventry
- Uno dei momenti più importanti della cerimonia: l'ingresso della bandiera italiana, accompagnata da un gruppo di modelle vestite di verde, bianco e rosso, una delle ultime creazioni di Giorgio Armani.
- Il tricolore nelle mani della modella Vittoria Ceretti
- La bandiera viene issata contemporaneamente a Milano...
- ....e Cortina d'Ampezzo
- Laura Pausini canta l'inno nazionale mentre viene issato il tricolore dai corazzieri
- Dopo l'inno nazionale è il momento di Pierfrancesco Favino che recita "L'infinito" di Giacomo Leopardi
- Le note del violino di Giovanni Andrea Zanon ai piedi del tricolore
- Creati i cinque cerchi sospesi sopra San Siro, un effetto scenico. La voce fuori campo: "Benvenuti ai primi Giochi olimpici diffusi"
- Inizia la prima sfilata "diffusa" degli atleti, tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno. Le delegazioni sono 92: come da tradizione la prima a fare l'ingresso è la Grecia
- Ad accompagnare la sfilata c'è la musica del dj Mace
- La sfilata dell'Austria a Livigno con Anna Gasser sulle spalle di Benjamin Karl
- Presente anche l'Arabia Saudita con Rakan Alireza che sarà impegnato nello sci di fondo
- Il Brasile con uno degli sciatori più attesi, Lucas Pinheiro Braathen
- Occhio anche ai look, con tanti divise che spiccano per i loro colori. Tra quelle che conquistano la scena c'è quella del Belgio
- Ma anche quella della Repubblica Ceca...
- ...e la Colombia!
- Sicuramente d'impatto anche la divisa di Haiti
- Nessuno, però, batte la Mongolia che come sempre si distingue per l'eleganza delle divise
- La Cina è tra le delegazioni più numerose: 68 donne e 58 uomini
- Due atleti per le Filippine e uno è di origini italiane. Si tratta del 22enne Francis Ceccarelli, sciatore (parteciperà a gigante e slalom) nato a Quezon City e cresciuto sall'Abetone.
- Un'altra delle delegazioni più numerose: la Germania
- La delegazione di Hong Kong
- La Gran Bretagna con delle sciarpe molto vistose
- L'ingresso della Norvegia che nel 2022 vinse il medagliere con 37 medaglie complessive (16 ori, 8 argenti e 13 bronzi)