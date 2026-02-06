Mattarella e Valentino Rossi sul tram per la cerimonia di Milano-Cortina
La sorpresa più grande della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un tram che, dopo aver attraversato i luoghi più noti di Milano, giunge allo stadio con un ospite d'eccezione: il capo dello Stato. Alla guida del tram, un autista DOC: Valentino Rossi
