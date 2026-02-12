Benoit Richaud è l'uomo ovunque ai Giochi: segue 16 pattinatori di 13 Paesi diversi
No, non avete visto male e non si tratta nemmeno di sosia o di replay televisivi sempre della stessa immagine. L'uomo che spunta accanto ai pattinatori di Milano-Cortina — per quanto "mimetizzato" dai continui cambi giacca — è sempre lui: Benoit Richaud. 38 anni, francese, l'uomo più impegnato sul ghiaccio milanese che tifa per tutti: "Emotivamente è un po' difficile…"
- Chi ha seguito il programma corto maschile del pattinaggio di figura dei Giochi di Milano-Cortina avrà avuto ben più di una sensazione di déjà vu, il sospetto di aver già vissuto quel momento. O, più probabilmente, di aver già visto quella persona. Risponde al nome di Benoit Richaud, trentotto anni. E no, non erano sosia, replay o scherzi della mente: è semplicemente l'allenatore che segue 13 atleti per 16 diverse nazioni.
- Sette dei suoi atleti erano impegnati nel programma corto maschile, anche se il sito ufficiale del calendario olimpico lo indicava come allenatore solo per quattro: cioè l'americano Max Naumov, il canadese Stephen Gogolev, il francese Adam Siao Him Fa e il georgiano Nika Egadze.
- Ecco, se i primi due citati (Naumov e Gogolev) avevano già destato qualche sospetto a chi stava seguendo i Giochi, essendo entrati sul ghiaccio rispettivamente per secondo e per settimo durante il programma corto, Siao e Egadze — dentro uno dopo l'altro — hanno fugato ogni dubbio. Accanto c'era sempre lui, soltanto con una giacca dal colore diverso.
- E dire che Richaud si era già visto nella gara a squadra di domenica. Insomma, sempre presente: "E' molto impegnativo a livello emotivo - ha detto alla BBC - Se uno pattina male, poi l'altro pattina bene, si raggiunge un picco di emozione che è molto difficile da esprimere. Quando sei con il tuo pattinatore sei completamente con lui".
- Sì, ma chi è Benoit Richaud? Classe 1988, allenatore e coreografo. Stando alla sua pagina personale di Wikipedia, l'elenco degli atleti per cui ha creato una coreografia sfiorano il centinaio.
- Ovviamente, in passato è stato un pattinatore. Qui una foto amarcord del 2009.