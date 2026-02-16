Federica Brignone e Lisa Vittozzi "Superdonne" alle Olimpiadi: la rassegna stampa
Le prime pagine dei giornali danno ampio risalto al secondo oro olimpico di una gigantesca Federica Brignone - con tanto di 'inchino' delle avversarie - e all'impresa storica di Lisa Vittozzi nel biathlon. Spazio anche all'argento di Moioli-Sommariva nello snowboard cross che regala all'Italia il record di medaglie (22) in una edizione dei Giochi Invernali. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani
- "Il mondo s'inchina"
- "La dea Olimpia"
- "The Queen"
- "Immensa".
- "Anche Lisa da urlo"
- "Olimpiade, Italia da record"
- "Inchino alla regina"
- "Una Cortina d'Oro"
- "Super donne"
- "Italia mai così d'Oro"
- "Fede e Lisa, le superdonne"
- L'Italia s'inchina a Fede"
- L'inchino alla regina delle nevi"
- "Brignone regina delle nevi: è oro anche nel Gigante"
- "Atto di Fede"
- "Fede Gigante"
- "Brignone nella storia"
- "Olimpiadi, Brignone è una Gigante"
- "Brignone, leggenda olimpica"
- "Michela Moioli trascina l'Italia all'argento"
- "Due donne d'oro. Argento a Livigno"