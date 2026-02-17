Milano-Cortina, Klopp suona la campana dell'ultimo giro nella staffetta del biathlon
Durante la staffetta maschile del biathlon 4x7,5 km alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un ospite speciale si è preso la scena. Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, è stato incaricato di suonare la campana che indica l'inizio dell'ultimo giro
- Un ospite d'eccezione durante la staffetta maschile del biathlon ad Anterselva: Jurgen Klopp, allenatore tedesco ex Borussia Dortmund e Liverpool, ha assistito alla gara dalle tribune
- Purtroppo per lui, il tedesco non ha potuto assistere ad una medaglia per la sua Germania, che ha chiuso quarta, alle spalle di Francia, Norvegia e Svezia
- A Klopp è stato riservato l'onore di suonare la campana dell'ultimo giro, compito che l'ex Liverpool ha preso molto seriamente e con grande carica, come si vede dalle FOTO