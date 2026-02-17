Offerte Sky
Milano-Cortina, Klopp suona la campana dell'ultimo giro nella staffetta del biathlon

Durante la staffetta maschile del biathlon 4x7,5 km alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un ospite speciale si è preso la scena. Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, è stato incaricato di suonare la campana che indica l'inizio dell'ultimo giro

OLIMPIADI MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - MEDAGLIERE

Cerimonia di chiusura a Verona: programma e ospiti

Si avvicina la Cerimonia di Chiusura di Milano-Cortina 2026, in programma domenica (ore 20) nel...

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Dopo la giornata di lunedì, l'Italia sale a quota 23 medaglie (record all time ulteriormente...

Olimpiadi Invernali, medaglieri delle 25 edizioni

Milano-Cortina 2026 è con 23 medaglie (di cui 8 d'oro) la migliore spedizione di sempre per...

L'Italia sale a 23! Tutte le medaglie azzurre

Arriva una nuova medaglia azzurra ai Giochi di Milano-Cortina: Flora Tabanelli conquista un...

"Dea Olimpia": la favola di Federica sui giornali

Le prime pagine dei giornali danno ampio risalto al secondo oro olimpico di una gigantesca...

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Staffetta biathlon e inseguimento pattinaggio LIVE

    Inizia la staffetta maschile di biathlon, in pista anche gli azzurri del pattinaggio velocità...

    Milano-Cortina, i risultati di oggi degli italiani

    Gli azzurri Aaron Kosnter, Samuel Costa e il veterano Alessandro Pittin concludono la prova di...

    I medagliati olimpici al Quirinale l'8 aprile

    Il Presidente Mattarella ha invitato i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina al...