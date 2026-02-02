Le medaglie rappresentano il sogno di tutti gli atleti in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma solo in pochi saliranno sul podio per festeggiare con oro, argento e bronzo. Semplici e lineari, le medaglie olimpiche di Milano-Cortina realizzate in collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, danno risalto alle differenze, con un design minimal che richiama all'eleganza del Made in Italy. Ecco le foto per scoprirne, da vicino, tutti i dettagli.