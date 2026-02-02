Offerte Sky
Olimpiadi 2026, le medaglie dei Giochi invernali di Milano Cortina. Foto

Olimpiadi fotogallery
16 foto

Le medaglie rappresentano il sogno di tutti gli atleti in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma solo in pochi saliranno sul podio per festeggiare con oro, argento e bronzo. Semplici e lineari, le medaglie olimpiche di Milano-Cortina realizzate in collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, danno risalto alle differenze, con un design minimal che richiama all'eleganza del Made in Italy. Ecco le foto per scoprirne, da vicino, tutti i dettagli.

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Milano-Cortina: inaugurato il Murale della Tregua

    live Olimpiadi

    Mancano quattro giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Già arrivate le prime...

    Papa Leone XIV: "Auspico ci sia tregua olimpica"

    milano-cortina

    Al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro il Pontefice ha auspicato la tregua olimpica, in...

    Papa Leone XIV: "Giochi siano ponte tra popoli"

    Olimpiadi

    Papa Leone XIV - durante una celebrazione nella chiesa di San Babila a Milano, della 'Croce...