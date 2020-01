4/7 ©Getty

Berrettini affronta per la prima volta in carriera uno Slam da Top 10. Nei giorni scorsi ha raccontato le sue sensazioni alla Radio-TV australiana SBS: "Anche da Top 10 continuo a vivere la mia vita di tennista con lo stesso atteggiamento, la stessa adrenalina e la stessa voglia di fare che ho sempre avuto - ha detto Matteo, come riportato dal sito Federtennis -. L'importante è cercare di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare come abbiamo fatto per arrivare fin qui".

Australian Open, il tabellone