Il talento classe 2002 si racconta ai microfoni di Sky Sport dopo la prima vittoria in un torneo Atp contro il tre volte campione Slam, Stan Wawrinka: "Non ho realizzato subito ma sono stato proprio bravo". E a proposito di svizzeri aggiunge: "Roger è il mio idolo da sempre. Coppa Davis? Sogno una convocazione”. Infine una battuta sul futuro: "Quando vincerò il primo Slam? A 21 anni…"

"All’inizio non ci credevo, come un’esplosione di emozioni. Poi ho realizzato di aver battuto un vincitore di 3 Slam. E devo dirmi 'bravo' ed essere contento". Lorenzo Musetti parla così ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo la sorprendente vittoria contro Stan Wawrinka agli Internazionali d’Italia. Il giovane azzurro, primo 2002 a vincere a livello Atp, analizza la partita che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. "Stan aveva voglia di vincere, quando ha fatto il break nel secondo set era carico e grintoso – prosegue Musetti -. Ho giocato un ottimo tie-break e lui mi ha fatto i complimenti".

"Federer un punto di riferimento. Davis? Magari..."

leggi anche

Sinner da urlo: batte Tsistipas e vola agli ottavi

A proposito di svizzeri. Musetti ha un idolo sin da bambino. “Federer è il mio punto di riferimento da sempre". E in effetti il rovescio a una mano e la ricerca del vincente durante lo scambio ricordano lo stile di "Re Roger". Lorenzo è la grande speranza del tennis azzurro insieme con Jannik Sinner (classe 2001), che di lui ha detto: "Come colpi e gioco ha più potenzialità di me". Con Matteo Berrettini, attuale numero uno italiano, l’Italia del tennis sta vivendo una sorta di Rinascimento. "Se possiamo tornare a vincere la Davis nei prossimi anni? Me lo auguro. Il mio sogno è essere convocato in Coppa Davis”, ammette il giovane tennista nato a Carrara.