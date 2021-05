Jannik parte con le marce alte e strappa subito il servizio al rivale, non rischiando mai nei propri turni di battuta. L'australiano, più rodato grazie alle qualificazioni, scalda il braccio, guadagnandosi le prime palle break proprio quando Sinner va a servire per il set sul 5-4 : un game da incubo per l'azzurro si conclude con il quarto gratuito consecutivo, che riporta Popyrin in parità. Come spesso gli capita, il Next Gen alza il livello nei momenti di massima difficoltà e si procura due palle break: l'australiano le annulla e costringe Jannik al tie-break. Popyrin rimonta da 1-4, Sinner perde il suo quarto tie-break dell'anno (su 16) e va sotto di un set. Complice anche una strana tosse, l'azzurro commette tanti errori con il dritto, non mette mai la prima (44% e 25% di punti vinti) e regala i primi tre turni di battuta del secondo parziale , non riescendo più a recuperare. Popyrin si impone 6-2 e ora se la vedrà con Rafa Nadal.

Nadal supera il 18enne Alcaraz

Nadal, numeri da mago con la pallina tra i piedi

Rafael Nadal non sbaglia: prova di forza del n.2 del ranking contro il baby fenomeno Carlos Alcaraz, 18 anni oggi, numero 114 delle classifiche e suo designato erede. 6-1, 6-2 i parziali per il cinque volte trionfatorea Madrid (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017). Rafa salva una palla break nel gioco di apertura, poi lo piazza in quello seguente: nel terzo game, al termine di uno scambio favoloso, si infortuna agli addominali per tentare un salvataggio estremo. Dopo aver chiamato il fisioterapista, il teenager riprende il campo ma subisce un altro break, perdendo il parziale con un netto 6-1 in 36'. Alcaraz (un vincente e 13 non forzati) sembra risentire del guaio fisico, va subito sotto anche nel secondo set di due break, riprendendone uno quando mostra finalmente il suo enorme talento. Nadal però gioca come nei giorni migliori, non lascia nulla al giovane rivale e archivia 6-2 in poco più di un'ora. Il passaggio di consegne è perlomeno rinviato a data da destinarsi.