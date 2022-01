1/12 ©Getty

A MELBOURNE - Novak Djokovic attende di sapere se potrà restare in Australia e giocare gli Open. Il destino del numero del mondo, che ha vinto l'appello contro l'espulsione e che si è allenato alla Rod Laver Arena, è in mano al Ministro dell'Immigrazione. Intanto, come detto, è sceso in campo.