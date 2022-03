La bielorussa è scoppiata in lacrime durante il match con la Rybakina, nel 3° turno di Indian Wells: "Mi dispiace tanto", ha detto più volte alla giudice di sedia. Al termine dell'incontro - vinto dalla kazaka - è sparita dai social. L'ex numero 1 al mondo aveva raccontato di essere "annichilita" dal dolore per le vittime della guerra prima di cominciare il torneo, al quale era stata ammessa - come le colleghe russe - senza bandiera

