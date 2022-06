Sonego al 2° turno a Eastbourne. Domani c'è Sinner

Rimonta del torinese che annulla tre set point all'australiano, n. 77 ATP, e vince dopo due ore e 35 minuti. Al secondo turno affronterà De Minaur, remake della finale 2021. Mercoledì l'esordio di Sinner LA CLASSIFICA ATP Condividi

Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Eastbourne. L'azzurro ha battuto in rimonta l'australiano James Duckworth, n. 77 della classifica mondiale, proveniente dalle qualificazioni: 4-6, 7-6(5), 7-6(1) il punteggio finale dopo 2 ore e 35 minuti. Un esordio vincente, ma sofferto per Sonego che ha annullato tre match point all'australiano nel corso del terzo set. Grinta e determinazione sono state fondamentali in un incontro equilibrato, testimoniato anche dalle statistiche visto che Sonego e Duckworth hanno chiuso la sfida con lo stesso numero di punti fatti (106).

Il racconto del match vedi anche Tennis, i 77 titoli ATP vinti dagli italiani Il primo set è il più complicato per Sonego che perde il servizio nel quinto game: un break che Duckworth conserva fino alla fine senza concedere chance sui turni di battuta. Nei primi due parziali, infatti, non arrivano palle break in favore di Sonego. L'azzurro, però, porta a casa il secondo set al tie break, recuperando da 1-4 e vincendo sei dei successivi sette punti. Il momento chiave del match arriva nel dodicesimo game del terzo set: Duckworth, su servizio dell'avversario, guadagna tre match point. Sonego li annulla in serie, trascinando anche l'ultimo parziale al tie break. Stavolta, però, domina con un netto 7-1.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti classifica atp Paradosso Berrettini: vince ma esce dalla top 10 L'azzurro trionfa per il secondo anno consecutivo ma scende di una posizione piazzandosi all'undicesimo posto del ranking ATP. Nella Race sale ancora guadagnando cinque posizioni: ecco le classifiche aggiornate BERRETTINI DOMINA LA FINALE, IL QUEEN'S RESTA SUO Race to Turin: la classifica che qualifica i migliori 8 tennisti del 2022 alle ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre e in diretta su Sky Sport Rafa Nadal 5.620 punti Carlos Alcaraz 3.820 Stefanos Tsitsipas 3.715 Casper Ruud 3.065 Alexander Zverev 2.700 Daniil Medvedev 2.530 Felix Auger-Aliassime 2.320

Andrey Rublev 2.280 12. Matteo Berrettini 1.695



1.695 15. Jannik Sinner 1.430

1.430 43. Lorenzo Musetti 621

621 46. Lorenzo Sonego 580

580 51. Fabio Fognini 560 1) DANIIL MEDVEDEV - 8.160 punti 2) ALEXANDER ZVEREV - 7.030 punti

Ora De Minaur Sonego affronterà al secondo turno Alex De Minaur, n. 24 al mondo e testa di serie n. 6 del torneo. Sarà il remake della finale di Eastbourne dello scorso anno, vinta dall'australiano in tre set (4-6, 6-5, 7-6). Nei due precedenti l'azzurro ha sempre perso. Stavolta, però, sarà fondamentale vincere per non scivolare fuori dalla top 50 del ranking ATP considerando i punti da difendere a Devonshire Park.