Us Open, il programma di oggi: debutta Sinner

Sei italiani in campo tra maschile e femminile: sono Sinner, Musetti, Fognini, Paolini, Bronzetti e Cocciaretto. Tocca anche a Nadal e Alcaraz, rispettivamente impegnati contro Hijikata e Baez. Debutta la campionessa 2021 Emma Raducanu contro la francese Cornet

Secondo giorno di gara agli US Open. Oggi si completa il programma del primo turno e in campo scenderanno altri sei italiani. Debutto a Flushing Meadows per Jannik Sinner, n. 11 del seeding, contro il tedesco Altmaier sul Louis Armstrong, campo che vedrà impegnata anche Jasmine Paolini contro la n. 1 al mondo, Iga Swiatek. Tra gli uomini, inoltre, spazio a Musetti contro il belga Goffin e Fognini contro il russo Karatsev. Tra le donne, oltre a Paolini, giocheranno Bronzetti e Cocciaretto, rispettivamente contro la statunitense Davis e la bielorussa Sasnovich.