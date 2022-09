Vincendo la finale dello US Open contro Casper Ruud, Carlos Alcaraz non ha solo conquistato il primo Slam della sua precoce carriera, ma è diventato il più giovane giocatore della storia a diventare numero 1 al mondo, a 19 anni, 4 mesi e 7 giorni. Il record precedente apparteneva all'australiano Lleyton Hewitt. Nella top 21 ci sono leggende del tennis, ma anche più di qualcuno che non ha saputo dare continuità al suo primato

ALCARAZ VINCE GLI US OPEN