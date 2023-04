Sinner-Medvedev, dove vedere la finale di Miami

Dopo la vittoria in semifinale con Alcaraz, Jannik Sinner va a caccia del primo Masters 1000 della sua carriera. Di fronte ci sarà Daniil Medvedev che ha vinto i cinque precedenti con l'azzurro ed è il tennista più in forma del 2023. La finale è in programma domenica alle ore 19, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW