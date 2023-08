Inizia il Masters 1000 di Cincinnati, LIVE su Sky

Il circuito si sposta nell'Ohio per il Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 20 agosto. Tutti i big al via: Djokovic torna a giocare negli States dopo 2 anni, in campo anche quattro italiani

Da Toronto il circuito ATP si sposta a Cincinnati, per il consueto appuntamento del "Western & Southern Open", secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, da seguire fino a domenica 20 agosto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Con New York alle porte, il torneo dell'Ohio sarà un test importante per capire il livello dei big: al via, infatti, ci sono tutti i giocatori più forti, compreso Novak Djokovic che tornerà a giocare negli Stati Uniti a distanza di due anni dall'ultima volta. Sono quattro gli italiani in tabellone: sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.