Sinner-Zverev e Arnaldi-Alcaraz valgono i quarti

Per la gloria, per l'apoteosi, per il derby . Per vedere Jannik Sinner contro Matteo Arnaldi ai quarti di finale degli US Open, uno contro l'altro. Per colorare New York di azzurro, un azzurro sempre più brillante. Per spegnere la tenacia di Alexander Zverev e l'esuberanza di Carlos Alcaraz. Il lunedì newyorkese parla italiano, per due sfide, tra titani la prima, "green" la seconda, che infiammeranno l'Arthur Ashe .

Sinner-Zverev, una sfida dal sapore vintage

Sinner e Zverev non sempre si sono amati, sicuramente si conoscono, indubbiamente si rispettano - come dimostrano gli allenamenti insieme, l'ultimo non meno di un mese fa, a Toronto, poco prima che il numero 1 d'Italia vincesse il primo Masters 1000 in carriera. Il loro ottavo di finale già suona come una finale anticipata tra i due più accreditati per disturbare il triumvirato Alcaraz-Djokovic-Medvedev. I precedenti sorridono a Sascha, che ha vinto tre volte su quattro, di cui due sul cemento, ma il ranking dà ragione a Jannik che con una vittoria entrerebbe in top 5 virtuale, Rublev e Fritz permettendo. Occhio anche alle sfide a livello Slam: 1-1 il bilancio, con l'italiano che ha vinto al Roland Garros nel 2020 e con il tedesco che ha risposto agli ottavi di finale proprio a Flushing Meadows, nel 2021, ai tempi in cui non sapeva più perdere dopo la splendida medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo.

L'equilibrio regna anche nel modo in cui entrambi arrivano alla partita. Se Sinner sembra leggermente più pronto fisicamente e più avvezzo a sfide di questa latitudine, almeno nel 2023, Zverev ha fame non soltanto di vittorie, ma anche di fiducia. Un anno fa il tedesco si procurava un edema osseo al piede destro, la cui caviglia era già martoriata dalla rottura di sette legamenti, nel tentativo di forzare un rientro oggettivamente impossibile. Un anno dopo, esorcizzato lo spettro di un'uscita dalla top 70 con una semifinale miracolosa in quel Roland Garros che gli aveva tolto tutto, Sascha è in procinto di irrompere di nuovo in top 10, in versione 2.0, meno di ritmo e più di variazioni. Il punto giocato dal tedesco sul 6-6 nel tiebreak del secondo set contro Dimitrov è il manifesto di quanto un infortunio terribile possa trasformarsi in molla per avere il coraggio di cambiare - e migliorare: servizio a uscire, più piazzato che potente, back in attacco di rovescio staccando la mano dopo aver fintato la chiusura di rovescio, volee di dritto angolata in sicurezza e lungolinea di rovescio in contropiede giocato da posizione proibitiva.

Dovesse interpretare così la partita, Sascha potrebbe generare più di un dubbio in uno Jannik che, proprio come lui, ha avuto la voglia e l'entusiasmo di migliorarsi, aggiungendo al proprio repertorio una smorzata sempre più naturale e non disdegnando le discese a rete direttamente dopo il servizio. Se un anno e mezzo fa, dopo il quarto di finale di Monte-Carlo, vinto da Zverev al tiebreak del terzo set, con Sinner che sbagliò un dritto comodo sul 5-5, ci avessero detto di aspettarci spettacolo da una partita tra Sascha e Jannik, avremmo scommesso su scambi martellanti da fondocampo. E invece, oggi, quasi possiamo sognare una sfida dal sapore vintage.