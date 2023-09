Daniil Medvedev torna in semifinale a New York dopo il successo per tre set a zero contro il connazionale Rublev, al quale sono ancora fatali i quarti. Condizioni proibitive per il caldo sull'Ashe, come sottolineato dall'ex campione degli US Open: "Prima o poi qui morirà un giocatore". Stanotte Alcaraz-Zverev. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Daniil Medvedev in semifinale agli Us Open. Il campione del 2021 batte tre set a zero il connazionale Andrey Rublev nel derby russo con i parziali di 6-4, 6-3, 6-4 e riesce a limitare i danni al termine di un match giocato in condizioni al limite del proibitivo a causa di caldo e umidità. Medvedev, costretto anche a un medical time out in cui gli è stato dato un ventolino per respirare meglio, si è avvicinato a una telecamera affermando: "Prima o poi qui morirà qualcuno...". A New York si è giocato con temperature di circa 35°C e una forte umidità, condizioni già viste anche nel match tra Sinner e Zverev. Per Rublev si tratta della 9^ sconfitta consecutiva in quarto di finale Slam: per lui il tabù semifinale continua. Medvedev affronterà venerdì il vincente dell'ultimo quarto di finale, Alcaraz-Zverev, in programma nella notte sull'Arthur Ashe (diretta SuperTennis, canale 212 Sky).